快訊

輝達台灣總部卡關有解？T12成新選項 球在輝達手上

檢察官問怎知「京華城一放手100億」？柯文哲：台北市房價都很貴

救災國軍「摸頭殺」送帽給小女孩 本人發聲：那刻付出辛勞都值得了

民團盼加強型流感疫苗納公費 羅一鈞：將採購20萬劑

中央社／ 台北7日電

流感及COVID-19疫苗開打，感染症醫學會與立委今天開記者會，支持加強型流感疫苗納入公費，強化流感疫苗對長者的保護力，打造健康台灣，也說公費流感疫苗已開打，呼籲民眾盡快接種，保護自身健康。

受邀出席記者會的衛福部疾管署長羅一鈞說，明年可先小規模導入，從風險較高的65歲以上長照安養機構住民先提供，數量20萬劑、經費約新台幣6900萬元，也會委託學研機構辦理意願調查，了解長者接種意願。

羅一鈞表示，根據觀察，接種疫苗意願提升，與幾個狀況有關，包括疫情升溫、輿論討論度上升及疫苗升級等。

感染症醫學會理事長張峰義與民進黨立委王正旭、林月琴、蘇巧慧辦公室政策部主任王偉任以及國民黨立委李彥秀等人，今天在立法院召開記者會，表示支持免疫加強型流感疫苗納入公費，也肯定衛生福利部與衛福部疾病管制署的努力。

張峰義指出，目前台灣使用的流感疫苗，對65歲以上有免疫老化情形的年長者來說，保護力需要再加強，而隨著醫學科技的進步，目前有更適合長者、對長者保護力更好的免疫加強型流感疫苗。

張峰義呼籲民眾積極施打流感疫苗，也鼓勵立法單位和行政主管機關讓疫苗再升級，使65歲以上的長輩，獲得更有效的保護力。

李彥秀表示，受免疫老化的影響，傳統疫苗對長者的保護力效果可能不比年輕族群，這幾年很多先進國家讓65歲以上長者接種免疫加強型疫苗，感謝疾管署在明年編列相關預算，這應該是不分朝野黨派都會支持的政策。

林月琴說，國際數據顯示，免疫加強型流感疫苗是長者預防流感的最佳選擇之一，因此將它納入公費疫苗是必須做的事情。

王正旭指出，公費流感疫苗已在10月1日開打，請符合資格的族群儘早接種，尤其呼籲65歲以上長者踴躍接種。

流感疫苗 醫學會 記者會 羅一鈞

延伸閱讀

「鏟子超人」為救災賣命？網友曝有人橫紋肌溶解症送醫 羅一鈞說話了

現在得了流感能打疫苗嗎？ 疾管署長羅一鈞：若有這「三條件」都可打

《戰役前線》重現鑽石公主號群聚事件 羅一鈞：台日防疫做法大不同

國民女婿羅一鈞任疾管署長「規畫防疫新血至非洲」 笑談老爸幫做這一件事

相關新聞

影／我國首個自製衛星星系「福衛八號」起運美國 總統命名「齊柏林」

我國第一個自主研製的衛星星系「福爾摩沙衛星八號」（簡稱「福衛八號」）正式邁出重要一步。其中首顆光學遙測衛星 FS-8A ...

花蓮「挖土機超人」救災遭刺傷敗血症亡 醫師認為病程快不尋常

馬太鞍溪溢流重創花蓮光復鄉，許多民眾熱血救災，不過一名桃園挖土機行老闆前前往熱血救災左腳遭刺傷，咬牙忍痛8天送醫治療，卻...

花蓮「挖土機超人」感染致敗血症病逝 醫揭最有可能感染這細菌

花蓮光復鄉馬太鞍溪溢流災情嚴重，許多鏟子、挖土機超人投身救援。桃園一名48歲挖土機行老闆在救災過程中受傷感染，不幸於中秋...

高麗菜連4旬超種亮紅燈 較近三年同期增種9%

農業部農糧署今表示，0728豪雨後氣候平順，高冷地及平地產區農民持續整地種植蔬菜，但根據「大宗蔬菜播種量及供苗預警系統」...

連假大吃大喝平均增1.5公斤 醫揭「數字斷食法」不吃只會更胖

10月好幾個連假，不少人安排了好幾場烤肉聚餐！國健署資料顯示，國人在節日後平均增重0.4至1.5公斤，收假後想減重，光靠...

台灣太空產業不是夢 福衛8號「這些突破」邁向自主里程碑

福爾摩沙衛星8號是台灣第一個自製的衛星星系，這次有多項關鍵突破，包含自製比例達84%，TASA主任吳宗信說，上一個光學遙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。