民團盼加強型流感疫苗納公費 羅一鈞：將採購20萬劑

流感及COVID-19疫苗開打，感染症醫學會與立委今天開記者會，支持加強型流感疫苗納入公費，強化流感疫苗對長者的保護力，打造健康台灣，也說公費流感疫苗已開打，呼籲民眾盡快接種，保護自身健康。

受邀出席記者會的衛福部疾管署長羅一鈞說，明年可先小規模導入，從風險較高的65歲以上長照安養機構住民先提供，數量20萬劑、經費約新台幣6900萬元，也會委託學研機構辦理意願調查，了解長者接種意願。

羅一鈞表示，根據觀察，接種疫苗意願提升，與幾個狀況有關，包括疫情升溫、輿論討論度上升及疫苗升級等。

感染症醫學會理事長張峰義與民進黨立委王正旭、林月琴、蘇巧慧辦公室政策部主任王偉任以及國民黨立委李彥秀等人，今天在立法院召開記者會，表示支持免疫加強型流感疫苗納入公費，也肯定衛生福利部與衛福部疾病管制署的努力。

張峰義指出，目前台灣使用的流感疫苗，對65歲以上有免疫老化情形的年長者來說，保護力需要再加強，而隨著醫學科技的進步，目前有更適合長者、對長者保護力更好的免疫加強型流感疫苗。

張峰義呼籲民眾積極施打流感疫苗，也鼓勵立法單位和行政主管機關讓疫苗再升級，使65歲以上的長輩，獲得更有效的保護力。

李彥秀表示，受免疫老化的影響，傳統疫苗對長者的保護力效果可能不比年輕族群，這幾年很多先進國家讓65歲以上長者接種免疫加強型疫苗，感謝疾管署在明年編列相關預算，這應該是不分朝野黨派都會支持的政策。

林月琴說，國際數據顯示，免疫加強型流感疫苗是長者預防流感的最佳選擇之一，因此將它納入公費疫苗是必須做的事情。

王正旭指出，公費流感疫苗已在10月1日開打，請符合資格的族群儘早接種，尤其呼籲65歲以上長者踴躍接種。