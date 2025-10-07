高麗菜種植過量11月恐供過於求 仍有農民「賭一把」指望撿紅盤

農業部農糧署今天示警，自8月下旬以來，高麗菜（甘藍）種植面積連續4旬達到警戒值，顯示供苗量過高、產期集中，恐在11月起陸續採收時出現供過於求，農糧署呼籲農友應調整生產規劃，分批減種或轉作，以降低市場波動風險。

高麗菜產區分布，4月至10月主要由宜蘭、南投、台中等高冷地供應，11月至隔年3月則以雲林、彰化、嘉義及台南等平地為主；不過近年秋季氣候偏暖，使高冷地產期延長，與平地採收期重疊，增加產銷失衡風險。

農糧署指出，今年7月28日豪雨過後氣候穩定，平地及高冷地農民持續整地種植，導致整體供苗量上升，最新統計顯示，高麗菜已連續4旬亮紅燈，顯示種植面積集中且數量偏高。

彰化為平地主要產區之一，彰化縣府農業處表示，7、8月豪雨後農地陸續復耕，加上部分二期稻田轉作蔬菜，使高麗菜種植面積明顯增加，除高麗菜外，芭樂也出現相同現象，因豪雨過後價格看好，果農集中時間種植，預估農曆年前將集中採收，縣府將透過產銷班及農會加強宣導，事前預警避免價格崩盤。

不過，也有農友坦言，即使了解過剩風險，仍有人抱著「賭一把」心態，若田地閒置無收益，又難預測天氣與市場變化，仍選擇照常種植，若颱風來襲影響其他產區，反而可能因倖免於災而獲利。