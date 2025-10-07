血型影響早期中風 A型年輕人有風險

快訊

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
美國醫學研究指出，A1組血型變異的人在60歲前的中風幾率更高。（Photo by Hush Naidoo Jade Photography on Unsplash under C.C License）

不同血型罹患中風的機率會不同！美國醫學研究指出，血型與中風之間存在顯著關聯，其中，血液攜帶特定A型的人在60歲之前中風的可能性更高。如今，早期中風在年輕族群中越來越普遍，但針對年輕人中風病因的研究卻相當有限。

A型血中風機率大

ScienceAlert》報導，馬里蘭大學研究團隊分析48項基因數據，這些參與者的年齡位在18歲至59歲之間，並包括約1.7萬名中風患者與近60萬名非中風對照者。結果顯示，血型與中風之間存在顯著關聯，其中，血液攜帶特定A型的人在60歲之前中風的可能性更高。

對此，這些對象來自北美、歐洲、日本、巴基斯坦和澳大利亞，非歐洲血統的人口僅佔參與者的35%。該研究指出，A1組血型變異的人在60歲前的中風幾率高出16%，而對於擁有O1組血型基因的人來說，其中風機率則降低12%。

馬里蘭大學血管神經學家基特納表示，目前仍不知道A型血帶來更大風險的原因，但可能與血小板、血管內壁細胞等凝血因子，以及其他循環蛋白有關，這些都在血栓的形成中發揮作用。

年輕族群風險大

今日印度報》報導，早期中風在年輕族群中越來越普遍並帶來嚴重後果，除了倖存者可能面臨終身殘疾，致命性中風也會造成壽命縮短。如今，中風發生率仍在持續上升，但針對年輕人中風病因的研究卻相當有限。

該報告證實，包括血型在內的遺傳因素是中風症狀的重要特徵，其有望在未來為年輕人提供更有效預防中風的醫療措施。

