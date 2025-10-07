快訊

國慶連假到屏東滿州賞灰面鵟鷹 鳥類專家：鷹況會很精彩

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
灰面鵟鷹。圖／墾管處提供
灰面鵟鷹。圖／墾管處提供

國慶連假將至，一起到屏東滿州欣賞灰面鵟鷹「鷹姿」！墾丁鳥類專家蔡乙榮說，據各地鷹友們回報，目前已經有一批灰面鵟鷹進入台灣北部，預計國慶日前後將進到恆春半島，現在氣候有利鷹群遷徙，預測「今年國慶連假賞鷹應會很精彩！」

今年恆春半島赤腹鷹過境累積逾34萬隻，破歷史紀錄；現在赤腹鷹過境高峰已結束，由灰面鵟鷹接手。蔡乙榮說，赤腹鷹的過境高峰期在9月中、下旬，灰面鵟鷹則在10月中旬。目前北部已發現灰面鵟鷹群由琉球群島等地進入台灣，東部及南部也已有零星紀錄，目前恆春半島記錄到2隻。

他說，近日對馬海峽、琉球群島、台灣海峽線、巴士海峽等遷徙路線均為「綠燈」，今年9月底迄今台灣附近的氣候還算穩定，有利灰面鵟鷹遷徙，應該國慶日前後首批灰面鵟鷹就會抵達恆春半島，預估「今年國慶連假到滿州賞鷹應會非常精彩」。

墾管處表示，灰面鵟鷹主要夜棲地在滿州鄉里德山附近山區，下午在滿州山頂橋及里德橋一帶開闊地區，鷹群集結準備夜棲在天空盤旋飛舞，時而俯衝時而飛起，形成滿天鷹柱、鷹球、鷹河的壯觀畫面。鷹群在隔日上午6時半至8時就會自墾丁社頂自然公園出海，此時可觀賞鷹群一波波出海的壯觀景象。

墾管處主辦的2025琅嶠鷹季活動已開跑，今起至10月19日的周六、日及國定假日上午8時30分至11時，於社頂凌霄亭舉辦「鷹揚天際」賞鷹解說活動；下午3時至5時則於滿州山頂橋安排「鷹揚十月」賞鷹解說活動。

主場活動「滿州賞鷹博覽會」10月18、19日於滿州國中舉辦，有主題特展、解說導覽、親子活動、國際講座、市集活動、寫生活動、行動電影院等。10月18日於恆春民謠館舉辦猛禽科普講座，邀請蔡乙榮分享猛禽族群變化與生態行為等精彩主題。

025琅嶠鷹季「滿州賞鷹博覽會」10月18、19日於滿州國中舉辦。圖／墾管處提供
025琅嶠鷹季「滿州賞鷹博覽會」10月18、19日於滿州國中舉辦。圖／墾管處提供
灰面鵟鷹群。圖／墾管處提供
灰面鵟鷹群。圖／墾管處提供

