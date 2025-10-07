高溫範圍擴大至7縣市 新竹寶山上午36.4度最熱
氣象署持續更新高溫資訊，擴大範圍至7縣市，今天上午11時左右，新北、新竹、台南皆出現局部36度以上高溫，其中以新竹縣寶山鄉攝氏36.4度最熱。
中央氣象署表示，各地天氣晴朗炎熱，今天白天新北市、新竹縣、台中市為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機會；桃園市、新竹市、苗栗縣、台南市為黃色燈號，注意36度以上高溫。
根據氣象署網站，今天上午11時左右，新北、新竹、台南皆出現局部36度以上高溫，其中以新竹縣寶山鄉36.4度最熱。
