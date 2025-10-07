中國八角碎又見蘇丹紅 8947公斤邊境全銷毀

快訊

中央社／ 台北7日電
食藥署7日公布邊境檢驗違規名單，又見蘇丹紅，這次是中國進口八角碎，8947公斤在邊境銷毀，不得退運。（食藥署提供）
食藥署今天公布邊境檢驗違規名單，再度出現蘇丹紅，這次是中國進口八角碎，8947公斤在邊境銷毀，不得退運；另外，進口新鮮黑松露連2週出現在違規名單，皆因重金屬含量不合格。

衛生福利部食品藥物管理署今天公布最新邊境查驗不合格名單，共14項不合格產品，如日本哈密瓜、韓國冷凍黑旗魚、法國香料粉、澳大利亞鮮茂谷柑、越南青花菜等，被檢出農藥超標或其他不合格狀況，全數遭退運或銷毀。

食藥署北區管理中心主任劉芳銘今天向媒體說明，這次有1批由輸入業者「久芳生物科技股份有限公司」報驗的中國八角碎，檢出蘇丹色素三號，依據「食品安全衛生管理法」屬於不得使用的物質，這批中國八角碎在邊境必須銷毀，不得退運。

食藥署統計，今年3月29日至9月29日，受理產地為中國的八角碎，報驗批數為16批，檢驗不合格批數為3批，不合格率18.8%，檢驗不合格原因為蘇丹色素不合格。

劉芳銘進一步說明，食藥署從113年4月11日起至115年9月30日止，針對中國的八角碎在邊境採監視查驗，也就是100%檢驗蘇丹色素，合格後才可輸入台灣。

另外，進口新鮮黑松露則是連續2週出現在違規名單，皆為同一輸入業者，檢出重金屬含量不合格。劉芳銘說，「光冊國際有限公司」報驗的新鮮黑松露再度違規，上週公布不合格者來源國為保加利亞，這週則是從羅馬尼亞進口，檢出鎘3mg/kg，超過規定限量2mg/kg。

這批羅馬尼亞新鮮黑松露共計6.50公斤，全數退運或銷毀。劉芳銘說，同一輸入業者去年12月3日也有從羅馬尼亞進口不合格新鮮黑松露，當時由一般抽批查驗調整為加強抽批查驗，這次仍不合格，所以再改為逐批查驗；至於業者報驗的保加利亞新鮮黑松露，則維持加強查驗。

劉芳銘並表示，邊境檢驗不合格品項，還有1批由輸入業者「路德斯股份有限公司」報驗的美國食物墊紙，材質試驗檢出螢光增白劑，溶出試驗在正庚烷於攝氏2度放置1小時後，檢出蒸發殘渣102ppm及氯仿可溶物91ppm。

劉芳銘解釋，依據「食品器具容器包裝衛生標準」，紙類與食品直接接觸面的部分為蠟或紙漿製品者，材質試驗螢光增白劑為不得檢出，溶出試驗蒸發殘渣30ppm以上者，氯仿可溶物合格標準應為40ppm以下。

劉芳銘表示，這批不合格的美國食物墊紙共計52.25公斤，全數在邊境退運或銷毀；「路德斯股份有限公司」在邊境由一般抽批查驗，調整為加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。

