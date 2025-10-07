亞洲最多！振興醫院11位換心人存活超過30年創紀錄 最久達34年6個月

台灣從1987年開始進行心臟移植手術，至今邁入第38年。振興醫院心臟移植小組自1988年7月於三總施行第一例心臟移植手術，到今年8月已完成589例心臟移植，年齡從2.3歲到75歲，5月底已有11位換心人存活超過及邁入30年，成為亞洲國家單一醫院換心人存活超過30年最多的醫院，超過20年的也有超過60位。

振興醫院院長魏崢表示，以心臟移植存活率來看，振興醫院第一年存活率為86%，5年存活率為75%，10年存活率為59%，15年存活率為50%，20年存活率為33%，30年存活率仍有15%，此結果相對美國OPTN及SRTR組織最近發表的相關數據，遠遠超越全世界知名醫學中心的記錄，這是值得台灣驕傲的醫學成就。

目前亞洲心臟移植存活最久的個案為李秀英女士，換心當時為22歲花樣年華的年紀，至今已超過34年6個月，正往35年邁進，這30多年來她歷經各種磨練，但都沒有放棄存活下去的希望。

魏崢說，由於器官移植須長期服用抗排斥藥物，罹癌風險比一般人來得高一些，在這段期間，李秀英連續罹患二種癌症，目前還需長期洗腎，但她從來就沒有想過放棄或退縮，她忍住淚水勇敢地用堅決的語氣告訴醫師：「我要活下去，我要帶著另一個生命繼續活下去，我不能辜負那個給我新生命的人的期望，我要努力活得更精彩！」

另一位存活32年陳錡鋒，年輕時就有警察夢，除暴安良是他所嚮往的，但25歲那年因罹患與母親相同的家族性心肌病須接受心臟移植，當下青天霹靂，看著手上的警徽，深怕無法再戴回胸襟。

所幸手術成功，術後返回公僕崗位，曾埋伏隧道多日，忍受蚊蟲叮咬，只為捉捕逃犯，「我獲得重生的機會，一定要更取之社會用之社會。」多年後因慢性排斥反應導致心血管多處狹窄，心臟功能逐漸衰退，無法透過繞道手術或藥物治療改善，七年前再次接受心臟移植，罕見二次心臟移植個案，陳錡鋒的母親後來也接受心臟移植。

魏崢說，院內心臟移植個案中，像陳錡鋒和母親同家族的個案不少，不只有父子檔和兄弟檔，甚至父子和父親的妹妹一家族多人等，這是值得關注及研究，可能是家族裡某些基因出了問題所致。

振興醫院心臟醫學中心主任張忠毅說，臨床上觀察以往心臟移植主因大都是心肌炎導致的擴大性心肌病變，但這幾年冠心症致使的心肌梗塞有愈來愈多的趨勢，提醒有冠心症疾病的民眾一定要好好控制心肌梗塞的危險因子，以避免面臨器官稀少的心臟移植。

振興醫院目前大約有50位心臟移植等候者，台灣器官移植手術存活率與歐美並駕齊驅，甚至本院在心臟移植存活率還高於歐美，雖然器官捐贈風氣尚不及歐美國家，但近年來由於政府的提倡及觀念的開放，已經有逐漸提升，十分感謝那些器官捐贈者和其家屬，由於他們無私奉獻的精神，讓大愛得以延續，使得那些垂危的生命重獲新生，這是一種善的循環，因為這些善心，讓社會多了許多美好的故事傳唱著。