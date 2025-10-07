影／我國首個自製衛星星系「福衛八號」起運美國 總統命名「齊柏林」

我國第一個自主研製的衛星星系「福爾摩沙衛星八號」（簡稱「福衛八號」）正式邁出重要一步。其中首顆光學遙測衛星 FS-8A 今（7）日自新竹國家太空中心（TASA）起運，將運往美國，預定於今年第 4 季升空。賴清德總統上午親臨起運典禮，並宣布將這顆衛星命名為「齊柏林衛星」，盼望延續已故導演齊柏林「看見台灣」的精神，讓關懷飛得更高、看得更遠，繼續守護台灣、觀照世界。

「福衛八號」星系共由 8 顆光學遙測衛星組成，其中 6 顆具備 1 公尺原始解析度，另 2 顆則為小於 1 公尺的超高解析度衛星，將自 2025 年起陸續發射，預計於 2031 年完成星系建置。與 2017 年升空、解析度 2 公尺的「福衛五號」相比，福衛八號不僅成像更清晰，採星系運作後也能大幅提升地表影像取得頻率。

賴清德總統致詞時表示，在今年 5 月視導福衛八號整備進度時，便決定以「齊柏林」為首顆衛星命名。齊柏林導演以空拍影像記錄台灣，喚起社會對環境的關懷，如今這份視野將隨衛星升空延伸至太空，成為守望台灣的「眼睛」。未來福衛八號星系所提供的資料，將廣泛應用於國土規畫、農業監測、災害應變及環境保護等領域，提升民眾生活福祉並強化國家韌性，協助台灣積極面對氣候變遷與地緣風險等挑戰。

除了主要的遙測任務外，「齊柏林衛星」亦搭載由國立成功大學物理系教授陳炳志團隊研發的科學酬載「雙波段大氣瞬變影像儀」（DIAT）及「電子溫度密度儀」（TeNeP），可用於閃電與電離層相關研究，包括觀測電離層及探究地面伽馬射線閃光（TGF）的起源與觸發機制。