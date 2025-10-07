快訊

花蓮「挖土機超人」救災遭刺傷敗血症亡 醫師認為病程快不尋常

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
桃園一名挖土機行老闆前往花蓮救災，左腳遭刺傷，咬牙忍痛8天送醫治療，卻因感染引發敗血症送醫不治。本報資料照片
桃園一名挖土機行老闆前往花蓮救災,左腳遭刺傷,咬牙忍痛8天送醫治療,卻因感染引發敗血症送醫不治。本報資料照片

馬太鞍溪溢流重創花蓮光復鄉，許多民眾熱血救災，不過一名桃園挖土機行老闆前前往熱血救災左腳遭刺傷，咬牙忍痛8天送醫治療，卻因感染引發敗血症送醫不治。雙和醫院感染科醫師李垣樟表示，遭刺傷後立即導致敗血症並不尋常，患者本身恐有慢性疾病等，也建議呼籲協助治療的醫院，檢驗患者體內血液的細菌，釐清病菌種類。

桃園挖土機行老闆於災後隔日與姪子一同前往花蓮救災，期間左腳被刺傷後腫脹，但為了救災仍咬牙協助清淤，到了第8天身體難以負荷就醫，但經治療後，感染部位仍紅腫，決定轉院治療，病況卻急轉直下，原意識清楚轉為昏迷，後續因敗血症造成多重器官衰竭不治。

李垣樟表示，通常免疫力功能正常的民眾，當皮膚出現傷口，如果立即清理傷口包紮，體內的免疫細胞會抵禦外來病菌，通常不會這麼快演變成敗血症，推測該位民眾本身有其他慢性疾病，使免疫系統功能較差，難以立即抵禦病菌入侵。

李垣樟表示，如果接觸到毒性較強的細菌，如鏈球菌、金黃色葡萄球菌等，如果未能立即投藥或是處理傷口，部分患者感染後會出現「休克症候群」。近期衛福部疾管署不斷呼籲，清淤時要注意「類鼻疽」、「鉤端螺旋體」，若鏟子超人近期赴災區救災，若不幸刺傷或是劃傷皮膚等，除了立即處理傷口，也建議施打打破傷風疫苗，避免傷口因感染而惡化。

花蓮「挖土機超人」救災遭刺傷敗血症亡 醫師認為病程快不尋常

馬太鞍溪溢流重創花蓮光復鄉，許多民眾熱血救災，不過一名桃園挖土機行老闆前前往熱血救災左腳遭刺傷，咬牙忍痛8天送醫治療，卻...

