北市驗生鮮蔬果49件 農藥殘留違規7件占14.3%

中央社／ 台北7日電

台北市衛生局今天發布，8月抽驗市售生鮮蔬果49件的農藥殘留，結果包含白蘿蔔3件，以及九層塔、青蔥、豇豆、辣椒各1件，計7件各檢出1到2項農藥殘留違規，不合格率為14.3%。

衛生局發布新聞指出，8月抽驗49件生鮮蔬果的地點包含北市市場、蔬果零售業者、超市、賣場、餐飲店等處，結果有7件農藥殘留不符合「農藥殘留容許量標準」規定，並都是高風險農產品，已命抽驗地點下架。

衛生局說，追查產品來自外縣市者，已移請所轄衛生局依法辦理；產品來自台北市者，查證違規屬實，依「食品安全衛生管理法」處理，可處分責任業者新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰，若無法交代來源，則可處分販售業者3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

再者，衛生局說，已通知台北農產運銷股份有限公司依據進場果菜農藥殘留及添加物檢驗處理要點，停止違規農友供應不合格的品名代號產品10天。

另外，第1次違規，要錄案加強抽驗；第2次停止供應1個月；第3次廢止供應人供應不合格果菜的品名代號資格，且停供期間，同身分證字號、同品名代號產品都不得到貨，並加強進場交易蔬果及不合格產品供應業者的查驗。

所謂高風險農產品，是指衛生福利部食品藥物管理署透過歷年後市場監測成果及農業部在三部會署提報的源頭抽驗成果，篩選（潛勢）高風險違規農產品的品項，並納入隔年度例行性監測計畫監測名單，擴大抽驗件數，藉此落實風險管控。

此外，衛生局說，8月也到魚市場、餐廳及超市等地點抽驗生食級干貝及生食級生蠔共25件，檢驗會引起病毒性腸胃炎的諾羅病毒，結果全數合格。

