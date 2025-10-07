節氣「寒露」象徵深秋轉涼 中醫：注意養肺、足部保暖

二十四節氣迎來「寒露」，代表進入深秋，不過近日天氣高溫炎熱，各地普遍仍有35度以上高溫。中醫師林雅瑩表示，秋高氣爽的時節，白天的高溫還是有可能造成熱傷害。這段期間雨水漸少，天氣乾燥、晝熱夜涼，燥邪之氣易侵犯人體，日常要多注意下肢保暖，飲食調理也要加強「潤肺」。

林雅瑩指出，「寒露」在字義上指氣候已屆深秋，夜裡溫度低寒、天氣漸涼，露水更多，此時「寒意乍現」最為明顯的氣候特徵。受到氣溫多變影響，如果調養不當，很容易出現口鼻乾燥、皮膚乾癢等一系列的秋燥症狀，多發於肺部和皮膚，應以「滋陰潤燥」為原則。

中醫的理論，秋季主氣為「燥邪」，易耗傷人體津液，包括侵犯「肺」，直接影響呼吸道和腸道系統。林雅瑩說，想要緩解秋燥的不適，飲食上可以多選擇滋補的食物，例如木耳、秋葵、山藥、蓮藕、水梨等對應五行的「白色」食物，同時少吃辛辣油炸食物，避免身體燥熱。

秋燥易皮膚過敏全身癢，因秋天的燥熱之氣易傷肺，而肺主皮毛，這也是秋天皮膚病的患者增多的原因。根據臨床統計，異位性皮膚炎患者的秋季求診人數普遍增加2至3成，原因是寒露後，氣溫降低、空氣更加乾燥，皮膚油脂分泌不足，容易使表皮肌膚屏障功能下降而導致乾癢，甚至紅腫發炎。

林雅瑩說，異位性皮膚炎為常見的慢性皮膚病，秋天燥氣極盛時容易被誘發。中醫認為異位性皮膚炎主要是由正氣不足，急性、亞急性皮膚炎常是兼熱邪、風邪相合所致。要解決皮膚乾癢的問題，最重要的還是保濕，勤擦乳液；飲食調理上，可多攝取富含維生素C、維生素B群及膠質的食物。

古云：「身不露，寒露腳不露」，提醒民眾注意下肢保暖，避免寒氣入侵。林雅瑩指出，充分保暖下肢，有助於增加血氣循環，提升基礎代謝率。另外，秋天早晚氣溫變化大，出門時建議隨身攜帶一件外套，以備不時之需，做好保暖措施，並注意心血管和呼吸道健康。

秋季養生建議食物

蔬果類：胡蘿蔔、番茄、金針、棗子

膠質食物：木耳、海參、豬腳、豬頭皮、燕窩

蛋白質：魚肉、瘦肉

保養食譜：蜜桔銀耳茶

材料：銀耳20克、金桔50克、冰糖適量

做法：1.銀耳洗淨、用水泡發後撕成小朵

2.鍋中加水1000cc，將銀耳熬煮至軟，放入金桔肉以大火煮沸

3.之後轉小火煮15分鐘，根據個人口味加入適量冰糖即可

功效：滋陰潤肺、養胃生津，具有潤膚、防燥之功效。