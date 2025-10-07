幼兒鼠蹊部陰囊鼓起且活動時更明顯 醫：罹患兒童腹股溝疝氣徵兆

1名媽媽幫4歲兒子洗澡時發現他右側鼠蹊部常鼓起一塊，尤其站著時還特別明顯，躺平有時可推回。醫師診斷是罹患「兒童腹股溝疝氣」，經採用單孔微創腹腔鏡疝氣手術治療，手術時間僅30至50分鐘，術後當天就能下床走動與飲食，第2天就能出院，而且沒有疤痕。

仁愛長庚合作聯盟醫院兒童外科醫師董宣杋說，如果幼兒的鼠蹊部陰囊鼓起一塊，當哭鬧或是活動時腫塊更加明顯，就有可能是「兒童腹股溝疝氣」。這是常見的兒童外科疾病，源自於腹膜鞘突未完全閉合，常見症狀包括鼠蹊部或陰囊腫塊，活動或哭鬧時更明顯。

他說，疝氣不只是「外觀問題」，兒童疝氣也跟成人疝氣不盡相同。兒童疝氣有可能卡住腸子而導致腸壞死，需緊急開刀處理，如果疝氣無法復位，同時伴有食慾減退、嘔吐、便祕或無法安撫的哭鬧，很有可能是嵌頓性疝氣，必須立即到醫療院所處理排除。

董宣杋說，傳統疝氣手術大多是切開鼠蹊部，在疝氣處直接操作，但對精索傷害較大，傷口也較大（單側疝氣約2公分），術後疤痕明顯、復原時間較長。單孔微創腹腔鏡疝氣手術僅有肚臍1個切口約0.5–1公分，以及一至兩個0.1公分針孔，就能靠腹腔鏡直接檢查和治療雙側疝氣。不僅減少二次手術風險，把傷口藏在肚臍裡，手術時間和傳統手術一樣，復發率及併發症都很低。

他說，病童在術後初期可依照醫師指示逐漸增加活動量，但是應該避免跑跳或提重物的劇烈活動，以及憋尿或用力解便，避免影響傷口癒合， 而且要多喝水，多吃蔬菜、水果與高纖維食物，養成規律的排便習慣。術後傷口如使用生物膠照顧，術後當天便可淋浴，但也要定期回診，讓醫師檢查傷口癒合的情況。

董宣杋說，疝氣不會自行閉合，必須以手術修補方式才能根治，大多數預後良好。預防兒童疝氣加劇要注意均衡飲食，避免因長期便秘或咳嗽而增加腹部的壓力，適當休息以保持充足的睡眠。建議父母應該留意觀察兒童尤其是在哭鬧、咳嗽或用力時，腹股溝是否有鼓起或陰囊不對稱的情形，一旦發現疑似疝氣的症狀應立即就醫，由小兒外科醫師評估治療，讓孩子健康成長。