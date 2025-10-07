北市「長照三箭」政策推動不易 專家點出困境

北市邁入超高齡社會，市長蔣萬安拋出增加床位等「長照三箭」政策持續推進，回應日益增加的長照需求。專家直言，北市並非沒床位，而是照顧人力不足，也建議應有循環、分流的返家計畫。

「長照三箭」第一箭增加北市聯醫500張長照床，包含市府委外、聯醫經營管理、聯醫擴床，今年底可望達到437床；第二箭補助私人機構每床每月2萬元，有4家業者提出住宿長照機構籌設許可申請，1家已完成籌設、3家籌設中；第三箭遠距通報救援設備每人每月補助1200元，安裝率已從2022年34%攀至今年7月38.76%。

國立台北護理健康大學長期照護系教授陳正芬表示，北市是六都老化最快的城市，現況確實需要住宿式機構。她認為北市並非沒床位，而是照顧人力不足；即使北市聯醫已與多校合作，提供學生到院實習、就業的機會，但有些人來自外縣市，穩定留下還得面臨高房租的住宿問題，市府應可預留一些社宅戶數，鼓勵長照人才留在北市服務。

「外界常把長照機構視為單行道，住進去就出不來，周轉率相對低。」陳正芬點出關鍵，北市持續布建日照中心，但日照中心與住宿式機構、居家服務三者間沒有串連性，建議應有循環、分流的返家計畫，例如評估住宿式機構的長輩狀況，若病情穩定者可移至日照中心照顧，把住宿式機構床位留給真正需要者。

至於遠距通報救援設備，陳正芬認為它不具備與居家服務體系嫁接的功能，沒有提供服務，反而是監控機制，長輩當然不會想安裝。因為長者按鈕後，也沒有人來解決問題，還是得透過消防局或警察局來協助。

陳正芬建議，北市府可學習日本作法，居家服務單位配備緊急救援系統，提供24小時居家服務，接線生可判斷狀況，派員於15分鐘等短時間抵達住家協助解決問題。即使排不到住宿式機構，長輩在家仍有24小時居家服務可求援。

她說，「長輩需要的是生活協助，而不是幫忙叫救護車。」北市府應好好發展夜間的居家服務，才能解決遠距通報救援設備安裝率、住宿式機構不足的問題。

中華民國老人福利推動聯盟秘書長張淑卿表示，北市是都會區，人口結構是比其他縣市更為高齡，蔣市府的長照三箭確實符合實務上的需求，但資源布建仍有改善空間，例如輕中度失智症患者的服務體系較為不足，獨老無家屬的照顧模式有老福中心協助，福利與長照資源、醫養等跨領域如何有效整合。

「最大問題還是照顧人力不足」，張淑卿說，現在很多機構、床數也夠，入住率卻沒達到100%或9成，她點出照服員、居服員現況多為年齡偏高者，建議衛政單位、社福單位可與勞工單位協調，鼓勵二度就業的人力開發。另外，北市高齡者容易反映大小問題，建議應有系統化處理機制，否則易造成醫病關係緊張，增加專業人才流動率。

張淑卿也提及，北市一直被外界質疑長照服務涵蓋率不高，但她要為北市說點話，許多家庭已聘有外籍看護，因此未使用長照資源。建議北市可盤點出長照2.0、3.0沒運用到卻是市民需要的資源，例如整合外籍看護照顧資源、市府現有長照資源。