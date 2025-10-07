台灣第一個自製衛星星系「福衛八號」 今起運赴美　

福爾摩沙衛星八號是台灣第一個自製的衛星星系，共有8顆光學遙測衛星，第一顆衛星於新竹的國家太空中心（TASA）起運，準備搭機送往美國，並於今年第4季發射升空。賴清德總統今參加起運典禮，他說，這顆衛星將命名為「齊柏林衛星」，就如同已故的齊柏林導演，透過鏡頭讓世界「看見台灣」。

今天上午舉辦起運典禮，賴清德總統與國科會主委吳誠文、TASA主任吳宗信與已故的齊柏林導演家人及「看見‧齊柏林基金會」代表等均到場見證。

賴清德表示，福衛八號是台灣第一顆自製星系，也是台灣在太空科技領域重要的里程碑，福衛八號升空後，將接棒福衛五號以更高的解析度，持續並升級守望台灣，關照世界的任務。今年5月視導福衛八號整備進度時，他想起曾用空拍影像紀錄台灣的齊柏林，因此將這第一顆衛星命名為「齊柏林衛星」，希望其精神可隨著這顆衛星延伸至太空，繼續守望台灣。

賴清德指出，進足太空是台灣產業重要發展方向，也是去年520他提出的國家戰略產業，在過去福衛計畫的基礎上，台灣要持續精進衛星技術研發，提升衛星自製力，這顆齊柏林衛星台灣自主設計多類關鍵元件，達到八成以上自製研發比例，他相信，台灣繼續加油，自製比例還會再上升，這不僅展現台灣大型科技研發系統能力，也讓我們站上國際太空舞台。

賴清德說，齊柏林衛星將與後續衛星構成緊密的對地觀測網絡，衛星資料將廣泛應用在國土規畫、農業監測、災害應變與環境保護上，不僅有助於提升國民生活福祉，也能強化整體國家韌性，讓我們能積極應對氣候變遷與地緣風險帶來的挑戰。

吳誠文指出，近年全球太空產業快速蓬勃發展，從低軌衛星通訊、遙測應用、太空資源探勘到環境監測，太空已經成為全球經濟發展中不可忽視的一環。福衛八號第一顆衛星的關鍵元件與技術，絕大多數均由國內自主研發，自製率達84%，也已經通過檢測，現在非常有信心能在運送至美國加州後於下個月順利發射。目前福衛五號原始解析度2米，福衛八號的解析度更高，之後會慢慢推進，未來福衛八號形成星系後，每天有三次機會可以仔細看見台灣，國科會會持續利用科技守護台灣。