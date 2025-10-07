快訊

台鐵五權站推站員落軌涉案人是街友 殺人未遂送辦畫面曝光

黃子佼涉肇事逃逸？本人發聲明喊冤 親還原車禍過程

花蓮「挖土機超人」感染致敗血症病逝 醫揭最有可能感染這細菌

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣第一個自製衛星星系「福衛八號」 今起運赴美　

聯合報／ 記者郭政芬黃羿馨王駿杰／新竹即時報導
福爾摩沙衛星八號是台灣第一個自製的衛星星系，共有8顆光學遙測衛星，第一顆衛星於新竹的國家太空中心（TASA）起運，準備搭機送往美國，並於今年第4季發射升空。賴清德總統今參加起運典禮。記者王駿杰／翻攝
福爾摩沙衛星八號是台灣第一個自製的衛星星系，共有8顆光學遙測衛星，第一顆衛星於新竹的國家太空中心（TASA）起運，準備搭機送往美國，並於今年第4季發射升空。賴清德總統今參加起運典禮。記者王駿杰／翻攝

福爾摩沙衛星八號是台灣第一個自製的衛星星系，共有8顆光學遙測衛星，第一顆衛星於新竹的國家太空中心（TASA）起運，準備搭機送往美國，並於今年第4季發射升空。賴清德總統今參加起運典禮，他說，這顆衛星將命名為「齊柏林衛星」，就如同已故的齊柏林導演，透過鏡頭讓世界「看見台灣」。

今天上午舉辦起運典禮，賴清德總統與國科會主委吳誠文、TASA主任吳宗信與已故的齊柏林導演家人及「看見‧齊柏林基金會」代表等均到場見證。

賴清德表示，福衛八號是台灣第一顆自製星系，也是台灣在太空科技領域重要的里程碑，福衛八號升空後，將接棒福衛五號以更高的解析度，持續並升級守望台灣，關照世界的任務。今年5月視導福衛八號整備進度時，他想起曾用空拍影像紀錄台灣的齊柏林，因此將這第一顆衛星命名為「齊柏林衛星」，希望其精神可隨著這顆衛星延伸至太空，繼續守望台灣。

賴清德指出，進足太空是台灣產業重要發展方向，也是去年520他提出的國家戰略產業，在過去福衛計畫的基礎上，台灣要持續精進衛星技術研發，提升衛星自製力，這顆齊柏林衛星台灣自主設計多類關鍵元件，達到八成以上自製研發比例，他相信，台灣繼續加油，自製比例還會再上升，這不僅展現台灣大型科技研發系統能力，也讓我們站上國際太空舞台。

賴清德說，齊柏林衛星將與後續衛星構成緊密的對地觀測網絡，衛星資料將廣泛應用在國土規畫、農業監測、災害應變與環境保護上，不僅有助於提升國民生活福祉，也能強化整體國家韌性，讓我們能積極應對氣候變遷與地緣風險帶來的挑戰。

吳誠文指出，近年全球太空產業快速蓬勃發展，從低軌衛星通訊、遙測應用、太空資源探勘到環境監測，太空已經成為全球經濟發展中不可忽視的一環。福衛八號第一顆衛星的關鍵元件與技術，絕大多數均由國內自主研發，自製率達84%，也已經通過檢測，現在非常有信心能在運送至美國加州後於下個月順利發射。目前福衛五號原始解析度2米，福衛八號的解析度更高，之後會慢慢推進，未來福衛八號形成星系後，每天有三次機會可以仔細看見台灣，國科會會持續利用科技守護台灣。

福衛八號由TASA結合國內產學研界自主研發，包含6顆原始解析度1米的光學遙測衛星、以及2顆原始解析度小於1米的超高解析度光學遙測衛星。自今年起逐年發射，預計2031年布建完成。相較2017年發射的台灣第一顆自製光學遙測衛星「福衛五號」原始解析度2米，福衛八號的解析度更高，並預計以星系方式運作，使地表取像更頻繁、也更清晰。

福爾摩沙衛星八號是台灣第一個自製的衛星星系，共有8顆光學遙測衛星，第一顆衛星於新竹的國家太空中心（TASA）起運。記者季相儒／攝影
福爾摩沙衛星八號是台灣第一個自製的衛星星系，共有8顆光學遙測衛星，第一顆衛星於新竹的國家太空中心（TASA）起運。記者季相儒／攝影

延伸閱讀

行政院前院長張俊雄11日告別式 賴清德將頒褒揚令

「館長」嗆斬首賴清德 卓榮泰：莫忘被槍擊時法律怎麼保護你

賴總統：若讓習近平永遠放棄武力侵台 川普必得諾貝爾和平獎

館長出事了！嗆砍賴清德頭要被法辦　直播口誤「入獄神預言」

相關新聞

維他命「有吃有保佑」？研究揭「3種類」多吃反而有害

現代人就算三餐規律，仍可能缺乏某些營養素。因此不少人改以保健食品補充不足的部分，卻忽略有些維他命吃多了反而會提高疾病的風險。根據日媒「Kaigo Post Seven」報導，日本醫學博士、專門研究乳房醫學的南雲吉則醫師提醒，食用前應先釐清「自己缺什麼、需要多少」，別把綜合維他命當萬靈丹。

影／我國首個自製衛星星系「福衛八號」起運美國 總統命名「齊柏林」

我國第一個自主研製的衛星星系「福爾摩沙衛星八號」（簡稱「福衛八號」）正式邁出重要一步。其中首顆光學遙測衛星 FS-8A ...

花蓮「挖土機超人」救災遭刺傷敗血症亡 醫師認為病程快不尋常

馬太鞍溪溢流重創花蓮光復鄉，許多民眾熱血救災，不過一名桃園挖土機行老闆前前往熱血救災左腳遭刺傷，咬牙忍痛8天送醫治療，卻...

20歲男發燒以為流感！「0傷口」引發敗血症昏迷 截肢保命

花蓮光復「挖土機超人」林鴻森救災時腳部受傷，引發敗血症不幸去世。並不是只有傷口感染才會導致敗血症，英國一名健康的年輕男性發燒、全身痠痛，本以為只是流感，結果器官衰竭、陷入昏迷，雖然幸運保住性命，但卻永遠失去雙腿。

花蓮「挖土機超人」感染致敗血症病逝 醫揭最有可能感染這細菌

花蓮光復鄉馬太鞍溪溢流災情嚴重，許多鏟子、挖土機超人投身救援。桃園一名48歲挖土機行老闆在救災過程中受傷感染，不幸於中秋...

知名美式餐廳食物墊紙檢出螢光劑 羅馬尼亞進口黑松露重金屬超標

衛福部食藥署公布最新邊境不合格品項，知名美式餐廳「德州鮮切牛排（Texas Roadhouse）」輸入一批「食物墊紙」，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。