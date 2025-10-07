台鐵五權站務員遭推落軌道 產工呼籲應增加保全

台鐵五權站昨下午驚傳站務員遭推落軌道事件，1名男子因未購票進站遭站務員攔查，結果竟出手將站務員推落軌道。台鐵產業工會今呼籲，台鐵公司應主動針對各站安全人力進行配置，包含增設保全、密錄器等。

台鐵五權站昨站務員與1名陳姓男子起口角爭執事件，期間一度有清潔人員上前勸阻，但陳男突然大力推撞，導致站務員重摔軌道，導致站務員腳步有骨折的情況，下一秒即有列車從對向軌道進站，場面相當驚險，該站務員隨即頂著腳傷趕緊爬上115公分高的月台。

台鐵產業工會秘書長朱智宇指出，台中五權站為簡易站，平常只會派遣1名站務員在站內售票及協助旅客愛心服務，安全風險也相對高。

朱智宇表示，過去工會不斷呼籲要針對員工安全進行有效防護，包含增聘保全、配置密錄器等，截至目前仍無進度，公司僅發公文要求各區處回應，實際上各區處也未著手調查各站需求，公司應該主動針對各站安全人力進行配置。

朱智宇說，從此次事件可見，無論是列車長還是站務員都是在第一線制止旅客違規行為者，如何確保員工在執行公司政策下能保障安全，公司應主動針對保全、密錄器需求進行回應，不要等到有人命傷亡才來執行。