花蓮「挖土機超人」感染致敗血症病逝 醫揭最有可能感染這細菌

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
花蓮光復鄉溢流災情嚴重，桃園48歲挖土機行老闆林鴻森在災後隔日趕赴幫忙，未料卻在過程中受傷感染，不幸於中秋夜過世。本報資料照片
花蓮光復鄉溢流災情嚴重，桃園48歲挖土機行老闆林鴻森在災後隔日趕赴幫忙，未料卻在過程中受傷感染，不幸於中秋夜過世。本報資料照片

花蓮光復鄉馬太鞍溪溢流災情嚴重，許多鏟子、挖土機超人投身救援。桃園一名48歲挖土機行老闆在救災過程中受傷感染，不幸於中秋夜過世。醫師表示，在災區救災感染死亡，最有可能的禍首是「金黃色葡萄群菌」或「類鼻疽」引起敗血症致死，其中又以類鼻疽可能性最高，民眾救災時若出現傷口後，有不適症狀，應盡速就醫。

馬太鞍溪堰塞湖溢流隔日，林鴻森就與侄子各開一輛貨車載運2台小山貓趕赴花蓮幫忙，林鴻森救災期間，左腳被刺傷腫脹仍咬牙堅持，到了第8天身體難以負荷，才打電話叫救護車送往門諾醫院。門諾醫院發現傷口感染，治療後狀況穩定，但左腳感染部位仍然腫脹，家屬與院方協調後，於本月4日將林轉回林口長庚醫院持續治療。

轉院途中，林鴻森始終意識清楚，但到了林口長庚醫院從救護車下擔架換入病床時，就突然陷入昏迷，院方雖積極治療，卻因感染引發敗血症造成多重器官衰竭，於昨晚中秋夜宣告不治。

中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬說，救災現場若出現傷口感染，最常見的就是感染「類鼻疽」，當皮膚出現擦傷、撕裂傷等，又接觸到受汙染的水或土壤，也有可能經吸入、食入受汙染的塵土或水而感染。

黃高彬表示，類鼻疽的毒性較弱，初期的症狀不明顯，可能就是傷口紅腫，若是吸入類鼻疽，可能會有咳嗽等類似感冒症狀，因此常被人忽略，一般來說，感染後約第8、9天為發病高峰期，此時才會出現嚴重的症狀，如高燒、肺炎、傷口感染持續惡化等情形，必須盡速就醫，若延誤治療恐有死亡風險。

在救災現場，另一個容易致死的風險，就是感染「金黃色葡萄球菌」。黃高彬說，遭金黃色葡萄球菌感染患者傷口通常會紅腫、疼痛的十分嚴重，往往會立刻就醫，且其病程非常快，若不治療約3至4天就會死亡，但此名患者約隔了數天才就醫治療，研判感染類鼻疽的機會較高。而救災民眾也容易染鉤端螺旋體，不可不慎。

衛福部疾管署提醒，花蓮災區可能會增加類鼻疽、鉤端螺旋體病等傳染病發生風險，提醒當地民眾及投入重建人員、志工，清理環境時落實「裝備保護、飲食保護、清潔保護」防疫三保，避免傳染病威脅。

首先，裝備保護方面，清理時切勿赤手赤腳、穿拖鞋，以及直接接觸汙水、汙泥或災害廢棄物，務必穿著雨鞋或防水長靴、配戴防水手套及口罩，避免被生鏽器物，如鐵釘、鐵片等刺傷或割傷，以防感染鉤端螺旋體病、類鼻疽、破傷風等傳染病。如出現發燒、頭痛、肌肉痛、腹痛、腹瀉、黃疸、倦怠等症狀，請儘速就醫。

其次，飲食保護方面，水災地區蓄水池如遭汙水侵入，應確實清洗、消毒後再蓄水；食物飲水要煮熟煮沸，食物保存過久或變質，如泡過水或解凍過久等食物，請勿再食用。

第三，清潔保護上，戶外區域可用市售含氯漂白水稀釋50倍，以200cc加10公升水噴灑庭院、水溝等潮濕處；居家環境可用市售含氯漂白水稀釋100倍，以100cc加10公升水擦拭或刷洗地板、牆壁、廁所等處；廚具及餐具應煮沸消毒或用10公升清水加40毫升漂白水浸泡30分鐘稀釋進行消毒，並以清水沖洗乾淨後再使用。

同時應注意手部清潔，依「濕、搓、沖、捧、擦」五步驟正確洗手；如暫時無法取得清水，且手部無明顯髒汙，可改用酒精含量75%的乾洗手液清潔雙手。

類鼻疽 馬太鞍溪

