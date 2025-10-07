Orz、LKK…「死語復興」熱門關鍵字揭曉

快訊

示意圖／Freepik
最近「死語復興運動」在網路上掀起熱議，許多過去紅極一時的流行語又重新出現在社群中。像是「LKK」、「BJ4」、「傻眼貓咪」等詞，讓不同世代的人在留言區互相解釋、吐槽，而從大數據觀察，也能看出哪些死語在這波復興潮中最受矚目。甚至有許多人主動發文「參戰」，高喊要讓經典死語再度復活。

「死語」為何掀起共鳴？

所謂「死語」，指的是曾經流行、但隨著時間被淡忘或淘汰的用語。不少人認為，「死語復興」之所以會紅，是因為它踩中了大家的共同記憶點。對年長一點的網友來說，是重溫早期網路時代的青春符號；對年輕世代而言，則像在挖掘網路考古現場，既新奇又好笑。懷舊、幽默、自嘲的氛圍混在一起，讓大家在玩梗的同時，也重新連結起共同記憶。

熱搜關鍵字洗版！老詞翻紅成社群熱門話題

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體
根據《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》觀察，近二個月（2025/08/04～2025/10/03）「文藝復興運動」相關的網路討論熱度明顯升溫。從熱門關鍵字中來看，紅色字如「死而復生」、「流行語」代表這波討論的主題焦點，顯示網友將這場語言現象視為一種文化「復活」。而藍色字部分，則是掀起懷舊熱潮的經典「死語」代表，包括「LKK」、「Orz」、「阿娘喂」、「藍瘦香菇」、「江西小太陽」、「羅漢腳」與「架恐怖」等，都是昔日網路熱門用語再度被年輕世代引用的例子。

從早期聊天室的打字文化、無名小站的日誌語感，到噗浪貼文與綜藝節目的經典梗，這些「死語」曾是網路世代的共同語言，如今透過社群再次被喚起。網友笑稱「死語復興要納入課綱」，也有人打趣說，「是不是大家終於受夠了『頂、很頂、超頂』？」在熱烈討論中，懷舊成了共通語，讓人一邊回味、一邊重新發現語言的樂趣。

經典死語有哪些？LKK、Orz、藍瘦香菇的意思

這波「死語復興」中，不少經典詞彙再度被翻出來討論，每一個都有它在當年爆紅的背景與時代味。以下幾個被網友熱議的代表字，就是最具代表性的「語言化石」之一：

●LKK
意思是「老扣扣（old school、老派）」的縮寫，用來形容思想或作風老派的人。

●Orz
這個用鍵盤組成的「人跪著趴地」符號，代表無奈、崩潰或佩服。在表情符號還不流行的年代，它是最經典的情緒符號之一。

●阿娘喂
原是台語驚訝語氣「啊娘喂」，因綜藝節目模仿與網友引用爆紅，成為各種「浮誇反應」的代表詞

●藍瘦香菇
源自2016年一段中國網友拍攝的影片，男子因失戀拍影片訴苦，說著「難受想哭」，但聽起來像「藍瘦香菇」。影片意外爆紅後，這句話成了經典迷因。

●架恐怖
出自2000年左右的綜藝節目《歡喜玉玲瓏》，當時許效舜飾演的角色「福州伯」在講鬼故事時誇張喊出「挖恐怖？架恐怖啦！」，這句台詞因為語氣強烈又搞笑，迅速在觀眾之間流傳開來。

●江西小太陽
是一種以諧音暗示粗話的網路用語，由「江西（贛）」和作家林良的《小太陽》組合而成。多半出現在搞笑留言或鬧著玩的語氣中，既能表達不滿又不會太直接。

●羅漢腳
源自台語「Lô-hàn-kha」，指單身男子或光棍。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2025年8月4日至2025年10月3日。
資料來源：
大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》。
研究方法：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『死語復興』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)、作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

