台中7旬翁清晨視力突銳減 視神經中風幸及時治療

70歲男子開過白內障，某天清晨突視力銳減，幾乎看不見，就醫發現瞳孔尚有明顯光反應，診斷為「視神經中風」，透過高壓氧治療，患者原本幾近全盲的眼睛，恢復至視力0.3。

衛福部豐原醫院今天發布新聞稿，眼科醫師呂姿瑢表示，此類突發性視力喪失常被民眾俗稱為「眼中風」，實際上臨床診斷依成因區分，可涵蓋視網膜動脈阻塞、靜脈阻塞，及缺血性視神經病變，又稱「視神經中風」，視神經中風為急性視神經灌流不足所致，常見致病因素為代謝症候群、心血管疾病、阻塞性睡眠呼吸中止症，或服用特定藥物。

呂姿瑢提到，「視神經中風」好發於50歲以上族群，尤其是清晨起床時，典型症狀包括單眼突發性視力模糊、視野缺損、視覺變暗或如同有黑布遮住的感覺，若有視神經盤結構異常，也可能因眼球壓力急速變化而導致。

呂姿瑢指出，所有眼中風治療中，現行並無單一的有效治癒方式，因病因不同，病癒後也有所差異，因此提醒病患發生症狀即早就醫，把握黃金治療時間。

高壓氧中心主任蔡政龍提到，當視神經灌流不足導致細胞缺氧，視神經細胞功能便會迅速惡化，透過高壓氧治療，能夠在高壓環境下提高血液中氧氣的溶解度，使氧氣濃度提升約10倍，有助於缺血的神經細胞恢復功能，減少進一步損傷。

呂姿瑢說明，具慢性疾病史的中高齡族群，應定期接受眼底檢查，尤其患有糖尿病、高血壓或血脂異常者，建議進行視神經與視網膜評估，以利早期發現、及時介入治療。她強調，任何單眼突發性視力模糊或視野變化，及早就醫，把握治療契機。