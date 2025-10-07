民眾嘆排不到長照床 北市衛生局揭等候時間大幅縮短

台北市長照需求日益增加，市長蔣萬安拋出的「長照三箭」持續推進，布建長照床不停歇，仍有民眾感嘆仍排不到。北市衛生局長黃建華說，聯醫等候時間已從2年多前的64天，迄今已降至19.2天。

「長照三箭」政策包含增加北市聯醫500張長照床、補助私人機構每床每月2萬元、遠距通報救援設備每人每月補助1200元。

衛生局長黃建華表示，北市高齡人口比例持續上升，衛生局持續設置住宿式長照機構，近年更積極參建北市社會住宅，以增加床位數。經公私協力、多管齊下，等候住宿式長照機構的時間明顯縮短，北市聯合醫院等候時間由2022年底平均等候64天，降至今年9月平均等候19.2天，各方努力有目共睹，也漸漸符合民眾需求。

黃建華坦言，北市醫療需求還是很高，聯醫收治病患、急診都需要病床，加上護理人力已經不太夠、長照人力也不足，為確保醫療量能穩定，因此聯醫近年與大學護理、長照相關科系合作，提供獎勵，希望專業人才能夠到院服務，甚至也在思考將外籍移工納入照服員行列，藉此解決長照人力需求。

國立台北護理健康大學長期照護系教授陳正芬認為，北市日照中心與住宿式機構、居家服務三者間沒有串連性，應有循環、分流的返家計畫，例如評估住宿式機構的長輩狀況，若病情穩定者可移至日照中心照顧，把住宿式機構床位留給真正需要者。

黃建華說，衛生局、社會局定期有衛政雙首長會議，討論轉介相關議題，照管中心的個管師會評估有需求的個案狀況，進而轉介分流至日照、居服，依據長照需求等級，也會轉至住宿式長照機構，三者都有串連流動。

他坦言，長照機構的住民有些臥床，的確有挑戰，但依據疾病情形，有些住民可經由復健、復能至坐輪椅或回到日照中心，另對於末期個案也推行安寧緩和服務，給予患者臨終支持。