目睹父亡陪屍一夜 精神科醫師：悲傷恐變PTSD須及早治療

新竹一對10歲雙胞胎兄弟在中秋前夕目睹父親在家中過世，陪伴遺體整夜，消息令人鼻酸。精神科醫師楊聰財指出，兩名年幼孩童經歷這樣的突發性死亡事件，極有可能出現創傷後壓力障礙（PTSD），需及早由專業團隊介入輔導與治療。

楊聰財說，PTSD常見於經歷極度威脅、恐懼或目睹死亡者，兄弟倆的情況符合典型創傷經驗，他們親眼目睹父親死亡，伴屍一夜，是直接且極度震撼的經歷；當下的無助、恐懼與困惑，將深刻烙印在心中，兄弟倆十年前已失去母親，如今再度喪父，屬於雙重依附對象喪失，創傷強度更高。

楊聰財指出，若孩子後續出現反覆回想當晚情景、夢到相關畫面、逃避談論死亡、情緒低落、易怒、睡眠困難等症狀，並持續超過一個月、影響日常功能，應高度懷疑為PTSD。

楊聰財建議，治療應採創傷聚焦認知行為治療（TF-CBT），由兒少心理治療師或專精創傷療育的精神醫療團隊、臨床心理師、諮商心理師主導，透過心理教育、放鬆訓練、情緒調節與創傷敘事等步驟，協助孩子理解創傷、學會表達與面對恐懼。同時，也可結合遊戲、藝術治療，讓年幼孩童以非語言方式安全地表達、釋放創傷經歷中的情感和認知。

在心理治療之外，生活穩定與社會支持同樣是關鍵。楊聰財指出，孩子應有穩定、可信賴的主要照顧者與規律作息，避免環境頻繁變動。「學校與社會處的持續關懷至關重要，專輔老師與社工可協助提供情緒支持、個別輔導與長期追蹤，讓孩子在安全中慢慢修復。」

他建議，師長應理解孩子的情緒變化，給予課業與生活彈性，並協助孩子釐清事件真相，避免自責或不合理的信念，例如：「如果我早點叫醒爸爸就好了」，引導他們以健康的方式悼念父親。

此外，師長也可鼓勵他們保持正常的社交與活動，從同儕互動中獲得支持與歸屬感；照顧者則須學會傾聽、避免追問細節，並與專業人員保持溝通，共同協助孩子面對悲傷與恐懼。

楊聰財強調，失親創傷的影響是長期的，安置單位與社工需建立長期追蹤機制，特別關注他們在青春期等重要發展階段的適應情況。簡言之，雙胞胎兄弟需要一個專業心理治療結合穩定生活環境與持續性社會支持的長期計畫，才能有效處理創傷，重回健康的成長軌道。