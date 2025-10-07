知名美式餐廳食物墊紙檢出螢光劑 羅馬尼亞進口黑松露重金屬超標

衛福部食藥署公布最新邊境不合格品項，知名美式餐廳「德州鮮切牛排（Texas Roadhouse）」輸入一批「食物墊紙」，被檢出螢光增白劑殘留，被要求調升為加強抽批查驗，抽驗比率20%至50%；另有業者自羅馬尼亞進口一批「新鮮黑松露」，被檢出含重金屬每公斤3毫克，這是同一業者第2次輸入有疑慮的黑松露，因此被要求逐批查驗。

德州鮮切牛排業者，登記名稱為「路德斯股份有限公司」，去年才被驗出牛排醬料含致癌環氧乙烷，近期輸入一批，共52.25公斤「美國食物墊紙」於材質試驗時，檢出含螢光增白劑，溶出試驗再正庚烷於攝氏2度放置1小時後，檢出蒸發殘渣102ppm及氯仿可溶物91ppm。這批食物墊紙是用於廚房備料，不會接觸一般消費者，相關產品檢出不合格後已由業者銷毀。

食藥署北區管理中心主任劉芳銘說，與食品接觸的紙漿紙品，材質試驗為不得檢出，且溶出試驗蒸發殘渣30ppm以上者，其氯仿可溶物合格標準應為40ppm以下，食藥署針對「路德斯股份有限公司」在邊境由一般抽批查驗，調整為加強抽批查驗，抽驗比率為20%至50%。

一批由「光冊國際有限公司」自羅馬尼亞進口一批共6.5公斤新鮮黑松露，被食藥署檢出含重金屬鎘每公斤3毫克，劉芳銘說，依據「食品中污染物質及毒素衛生標準」，鎘於菇蕈類限量為每公斤2毫克，劉芳銘說，該業者113年12月份也被檢出1批羅馬尼亞黑松露不合規定，本次又被檢出，因此針對同公司進口的羅馬尼亞黑松露，從加強抽批調整為逐批查驗。

劉芳銘說，光冊國際有限公司另於今年9月被檢出輸入一批不合格保加利亞黑松露，針對該公司自保加利亞輸入的黑松露，食藥署從一般抽批調整為加強抽批查驗，若再被揪出保加利亞違規品項輸入，會再依法調升抽驗比率為逐批查驗。