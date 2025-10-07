快訊

黑心豬大腸流向5下游 石崇良：已掌握、封存待銷毀

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
衛福部長石崇良。圖／聯合報系資料照片
衛福部長石崇良。圖／聯合報系資料照片

百威食品公司涉嫌使用工業級雙氧水漂白腸，導致黑心豬大腸流竄全台，已有多家知名小吃攤受害。衛福部長石崇良今天受訪指出，從出貨紀錄溯源有2千多公斤流向5處下游業者，有庫存的已封存、無法區分來源的先預防性下架，目前黑心大腸都已掌握流向，還沒使用的已封存等待銷毀。

行政院長卓榮泰今率部會首長列席報告「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」編製經過並備質詢。石崇良今赴立院，受訪被問及黑心豬腸，他指食藥署、地方衛生局，聯合農業部、檢調已稽查百威公司，現場發現還有1萬多公斤的違法使用工業用雙氧水，立刻現場查封。

此外，石崇良說，衛福部已取得資訊系統追蹤溯源所有出貨紀錄，並查獲有2千多公斤流到下游業者，循線追查有5處流向，包含一處倉儲、4處下游業者，包含台北市寧夏夜市、桃園、屏東、高雄4個主要業者。石表示，還有庫存的就通通封存，有些沒有辦法區分來源的，先預防性下架，目前黑心大腸都已掌握流向，還沒使用的已經封存等待銷毀。

