20歲男發燒以為流感！「0傷口」引發敗血症昏迷 截肢保命

聯合新聞網／ 綜合報導
英國一名健康年輕男子感染敗血症，雙腿膝蓋以下截肢。示意圖，非當事人。圖／ingimage
英國一名健康年輕男子感染敗血症，雙腿膝蓋以下截肢。示意圖，非當事人。圖／ingimage

花蓮光復「挖土機超人」林鴻森救災時腳部受傷，引發敗血症不幸去世。並不是只有傷口感染才會導致敗血症，英國一名健康的年輕男性發燒、全身痠痛，本以為只是流感，結果器官衰竭、陷入昏迷，雖然幸運保住性命，但卻永遠失去雙腿。

根據《每日郵報》報導，2022年一名20歲健康男性利維（Levi Dewy）某天突然發燒、喉嚨痛、全身痠痛，原本以為只是流感，但是吃藥後並沒有好轉，去醫院檢查後確診肺炎鏈球菌肺炎（Pneumococcal Pneumonia）引發敗血症，利維多重器官衰竭、陷入感染性休克，他的母親難以置信，「我以為敗血症只會出現在老人家身上，或因為割傷感染」。

利維轉院接受葉克膜治療，然而敗血症病情嚴重，利維的雙腳必須從膝蓋以下截肢。醫院告知利維父母，他的存活率只有30%，幸好，利維最終撐了過來。

熱愛足球的利維對自己能夠活下來心存感激，並且努力適應失去雙腳的生活，利維的父母則努力宣導，希望提高大眾對於敗血症的警惕與認識，「敗血症對年輕人的影響與老年人不同。老年人的免疫系統更脆弱，所以更容易發現症狀，但利維身體健康，他的免疫系統掩蓋了病情跡象，直到他的身體無法再應對、病情迅速惡化。請熟悉這些症狀，才會知道要注意什麼」。

