林勤超上任奧樂團首席指揮不忘本 演奏蕭泰然樂作

台旅歐指揮林勤超上任奧地利肯恩特交響樂團首席指揮，10月9日開季音樂會「不忘本」，帶去台灣作曲前輩蕭泰然樂作「福爾摩沙的天使」，「這首樂曲在情感上有我台灣文化之根」。

林勤超將從2025年這個新樂季起，擔任奧地利肯恩特交響樂團音樂總監，同扛克拉根福市立劇院音樂總監一職，每年將為劇院演出歌劇。

林勤超今天在臉書上表示，這場肯恩特交響樂團（Karntner Sinfonieorchester）開季音樂會他以「音之路」為題，設計了一場追溯自己一路走來的音樂旅程，從他從台灣出發，接觸音樂到決定踏上指揮之路的那一刻，也以曲目為今日的工作與舞台作美好見證。

林勤超1987年出生台東，曾在奧地利格拉茨音樂與表演藝術大學及蘇黎世藝術大學就讀。2016年至2018年林勤超擔任邁寧根州立劇院的首席指揮暨副音樂總監；2018年到2022年擔任雷根斯堡劇院的音樂總監。2023年重返邁寧根州立劇院擔任首席指揮及副音樂總監。

林勤超表示，他在德國累積了許多深刻音樂經驗，包括擔任邁寧根、雷根斯堡與威斯巴登等劇院總監等等不同職位，「我自己最感動的是能以首席指揮的身分，重返我在格拉茲求學期間曾任客席聲樂指導的地方，也就是克拉根福特市立劇院（Stadttheater Klagenfurt）。」2008年和2009年林勤超曾在克拉根福市立劇院擔任歌劇伴奏和音樂助理。

林勤超介紹，這場開季音樂會開場安排了台灣前輩作曲家蕭泰然「福爾摩沙的天使」，「這首樂曲細膩描繪我家鄉的風景與情感深度。」其次演出的貝多芬「第二號交響曲」則是林勤超報考格拉茲藝術大學指揮系時所指揮的作品，「這首樂曲可以說是我音樂生命中的轉捩點。」

下半場則將帶來馬勒的「第四號交響曲」，林勤超表示這部作品大部分完成於克拉根福韋爾特湖（Worthersee）畔的邁爾尼格（Maiernigg），樂曲融合了深邃、溫暖與輕盈的氣質，「對我而言，這首樂曲不僅象徵回歸歐洲音樂傳統的根源，也代表了我與這片工作與生活的土地間深厚的連結。」

林勤超表示，很期待在這個特別的時刻與大家以樂相見。