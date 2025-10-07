北海道低溫10度以下台灣何時感受秋涼 他揭此時有機會

最近要到日本的民眾要注意了，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」指出，哈隆颱風很明確北轉，且時間提早，位置也更偏東，離台灣還蠻遙遠，不影響台灣天氣。但哈隆北上導致西風槽顯著往南延伸，將為日本附近帶來較明顯涼冷空氣，本州北部以及北海道一帶顯著降溫，北海道地區夜晚清晨低溫預報低於10度，甚至部分區域已經接近0度。

此外，明後天哈隆颱風比較靠近日本南方海面，不會直撲日本，外圍環流仍將為本州太平洋側帶來降雨，關東地區降雨仍可能較為明顯，吳聖宇呼籲這兩天要前往東京地區民眾留意。

中秋節天氣很熱，新北三峽飆38度，何時有機會降溫轉涼，吳聖宇指出，今天開始天氣型態稍微有些改變，北邊大陸高壓前緣東北風逐漸來到台灣附近，強度還很弱，但有機會讓迎風面的基隆北海岸、東北角、宜蘭到花蓮一帶雲量增多，且有局部短暫陣雨，其他地方還是多雲到晴，中南部山區午後仍然會有局部短暫陣雨或雷雨。

今天東北風不算強，對天氣影響程度比較有限。吳聖宇說，只有桃園以北到東半部地區白天高溫稍降，大約32-34度，新竹以南到中南部地區仍可達34-36度。

吳聖宇指出，明後天東北風會更強一點，迎風面大台北、基隆北海岸、宜蘭、花蓮甚至到台東、恆春半島一帶都會有局部短暫陣雨機會，桃園以南地區大致還是多雲到晴，中南部山區午後仍可能會有局部短暫雷雨。新竹以北到東半部白天高溫再降一些，大約30-32度，新竹以南仍可達32-35度，甚至局部36度。

吳聖宇表示，國慶日東北風減弱並逐漸轉為偏東風，周末期間(11-12日)大致維持偏東風，迎風面東半部仍有局部短暫陣雨，西半部晴到多雲，中南部山區午後有局部短暫陣雨機會，天氣型態又有一點回到夏季的感覺。北部、東半部白天高溫回升到32-35度，中南部持續有33-36度高溫機會。

吳聖宇指出，下周一、二(13-14日)北邊的地面高壓更往東移，台灣附近風向可能再轉為偏東到東南風，繼續維持夏季較為晴朗、高溫炎熱天氣。再來的東北季風增強可能要等到下周三(15日)才會開始，這一次東北風南下預估會更明顯一些，時間也會持續比較久，甚至到下周末(18-19日)還會有更強的東北季風下來，預估下周後半(10月後半)秋天的感覺可望逐漸趨於明顯。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。