可能還有颱風！賈新興曝預測路徑

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，日本東南方海面有鋒面系統，鋒面南邊是哈隆颱風，未來會受鋒面牽引往東北方向跑。哈隆東南方、關島東南邊還有熱帶擾動95W，未來有機會變颱風，路線可能跟哈隆相似，先往西北行進，再轉往東北移動，可先觀察，等到生成熱帶性低氣壓後更能確定。

賈新興指出，今起至10日受今年第一波微弱東北季風影響，國慶連假大致午後零星短暫雨。8日至10日受微弱東北季風影響的機率，北海岸至宜蘭有零星短暫雨。8日午後竹苗以南山區及屏東有零星短暫雨。9日午後竹苗以南山區有零星短暫雨。 10日午後竹苗以南山區及雲林以南有零星短暫雨。11日午後各地山區、竹苗以南及宜蘭有零星短暫陣雨。12日午後各地有零星短暫陣雨。13日至15日午後各地有零星短暫陣雨。

賈新興說，16日有受微弱東北季風影響的機率，午後北北基宜和竹苗以南山區及宜花東有零星短暫陣雨。短期氣候趨勢預測顯示，17日起至11月中旬，台中以北降雨有偏多的趨勢，其中宜蘭並有異常降雨發生的機率。但超過五天後預報變動度大、不確定性較高，請留意最新的預報資訊。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。