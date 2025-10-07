快訊

輝達台灣總部卡關有解？T12成新選項 球在輝達手上

檢察官問怎知「京華城一放手100億」？柯文哲：台北市房價都很貴

救災國軍「摸頭殺」送帽給小女孩 本人發聲：那刻付出辛勞都值得了

聽新聞
0:00 / 0:00

維他命「有吃有保佑」？研究揭「3種類」多吃反而有害

聯合新聞網／ 綜合報導
研究發現過量攝取維他命反而增加死亡風險。示意圖／ingimage
研究發現過量攝取維他命反而增加死亡風險。示意圖／ingimage

現代人就算三餐規律，仍可能缺乏某些營養素。因此不少人改以保健食品補充不足的部分，卻忽略有些維他命吃多了反而會提高疾病的風險。根據日媒「Kaigo Post Seven」報導，日本醫學博士、專門研究乳房醫學的南雲吉則醫師提醒，食用前應先釐清「自己缺什麼、需要多少」，別把綜合維他命當萬靈丹。

南雲醫師表示，若需靠保健品補充，「維他命D」是少數能推薦的選項。研究顯示，有數據顯示98%的日本人維他命D不足。2012年的學術期刊《Nature》指出，維他命D不足與全身臟器、骨骼、腦部功能失調有關，整體的癌症死亡率會提高1.7倍，當體內維他命D保持充足狀態時，各部位的癌症死亡率可望下降35%至42%。

而2022年東京慈惠會醫科大學與五國合作的大型國際研究也發現，持續補充維他命D，整體癌症死亡率約可降低12％，70歲以上者也可降低約17％。此研究是隨機選擇10萬名癌症患者為對象，每天服用維他命D的隨機對照實驗（RCT）結果，準確度很高。

相反的，攝取過量會有害健康的有維他命A、B12和E。維他命A雖能保護視覺健康，但長期高劑量恐出現嘔吐、噁心、食慾不振等症狀，亦有研究顯示會提高26％的肺癌發生率與16%的整體癌症死亡率。維他命B群雖有助能量代謝與造血（如葉酸、B12），但長期高劑量會增加19%的癌症罹患率與38%的癌症死亡風險。有「抗老化」之稱的維他命E，也和提高所有癌症死亡率有關。

整體來說，長期食用過量營養補充品，可能讓原本為了促進健康而吃的東西，反而增加罹癌與死亡率的風險，不可不慎。

維他命 癌症 保健食品

延伸閱讀

小可愛變小可怕！電競正妹敷吉伊卡哇面膜 網笑翻：以為是鬼滅之刃

含飴弄孫不快樂！10孫輪流上門 爺奶苦惱：存款快見底

納豆多吃保健康？營養師籲「適量就好」 提醒這些族群要當心

庶民美食「豆腐」走紅歐美！日本傳統店家反狂關店：營收剩不到3分之一

相關新聞

影／我國首個自製衛星星系「福衛八號」起運美國 總統命名「齊柏林」

我國第一個自主研製的衛星星系「福爾摩沙衛星八號」（簡稱「福衛八號」）正式邁出重要一步。其中首顆光學遙測衛星 FS-8A ...

花蓮「挖土機超人」救災遭刺傷敗血症亡 醫師認為病程快不尋常

馬太鞍溪溢流重創花蓮光復鄉，許多民眾熱血救災，不過一名桃園挖土機行老闆前前往熱血救災左腳遭刺傷，咬牙忍痛8天送醫治療，卻...

花蓮「挖土機超人」感染致敗血症病逝 醫揭最有可能感染這細菌

花蓮光復鄉馬太鞍溪溢流災情嚴重，許多鏟子、挖土機超人投身救援。桃園一名48歲挖土機行老闆在救災過程中受傷感染，不幸於中秋...

高麗菜連4旬超種亮紅燈 較近三年同期增種9%

農業部農糧署今表示，0728豪雨後氣候平順，高冷地及平地產區農民持續整地種植蔬菜，但根據「大宗蔬菜播種量及供苗預警系統」...

連假大吃大喝平均增1.5公斤 醫揭「數字斷食法」不吃只會更胖

10月好幾個連假，不少人安排了好幾場烤肉聚餐！國健署資料顯示，國人在節日後平均增重0.4至1.5公斤，收假後想減重，光靠...

台灣太空產業不是夢 福衛8號「這些突破」邁向自主里程碑

福爾摩沙衛星8號是台灣第一個自製的衛星星系，這次有多項關鍵突破，包含自製比例達84%，TASA主任吳宗信說，上一個光學遙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。