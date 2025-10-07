維他命「有吃有保佑」？研究揭「3種類」多吃反而有害

現代人就算三餐規律，仍可能缺乏某些營養素。因此不少人改以保健食品補充不足的部分，卻忽略有些維他命吃多了反而會提高疾病的風險。根據日媒「Kaigo Post Seven」報導，日本醫學博士、專門研究乳房醫學的南雲吉則醫師提醒，食用前應先釐清「自己缺什麼、需要多少」，別把綜合維他命當萬靈丹。

南雲醫師表示，若需靠保健品補充，「維他命D」是少數能推薦的選項。研究顯示，有數據顯示98%的日本人維他命D不足。2012年的學術期刊《Nature》指出，維他命D不足與全身臟器、骨骼、腦部功能失調有關，整體的癌症死亡率會提高1.7倍，當體內維他命D保持充足狀態時，各部位的癌症死亡率可望下降35%至42%。

而2022年東京慈惠會醫科大學與五國合作的大型國際研究也發現，持續補充維他命D，整體癌症死亡率約可降低12％，70歲以上者也可降低約17％。此研究是隨機選擇10萬名癌症患者為對象，每天服用維他命D的隨機對照實驗（RCT）結果，準確度很高。

相反的，攝取過量會有害健康的有維他命A、B12和E。維他命A雖能保護視覺健康，但長期高劑量恐出現嘔吐、噁心、食慾不振等症狀，亦有研究顯示會提高26％的肺癌發生率與16%的整體癌症死亡率。維他命B群雖有助能量代謝與造血（如葉酸、B12），但長期高劑量會增加19%的癌症罹患率與38%的癌症死亡風險。有「抗老化」之稱的維他命E，也和提高所有癌症死亡率有關。

整體來說，長期食用過量營養補充品，可能讓原本為了促進健康而吃的東西，反而增加罹癌與死亡率的風險，不可不慎。