每天一口就行！醫揭研究：喝咖啡可降死亡率 超過「這杯數」恐反效果

聯合新聞網／ 綜合報導
研究發現，喝咖啡可降死亡率。示意圖／ingimage
研究發現，喝咖啡可降死亡率。示意圖／ingimage

咖啡不只是提神飲品，還可能與長壽有關！內分泌暨新陳代謝科醫師蔡明劼近日在臉書發文指出，一項追蹤超過1萬7千名健康受試者、長達19年的大型研究發現，不論每天喝多少咖啡，甚至「只喝一口」，都與較低的總死亡率、癌症死亡率與心血管死亡率有關。該研究刊登於國際權威醫學期刊《Annals of Internal Medicine》。

蔡明劼指出，研究顯示咖啡的攝取量與死亡率呈現「Ｕ形曲線」，也就是說「喝適量最好」。每天飲用約2.5到4.5杯的咖啡，與最低死亡風險相關；若超過4.5杯，健康效益反而減弱。

不少人擔心加糖會抵銷咖啡的好處，但研究也發現，「有糖咖啡」同樣能降低死亡率，最佳飲用量仍落在每日2.5到4.5杯。不過，若加糖過量且飲用超標（例如每天超過4.5杯、每杯含糖5克以上），死亡風險反而升高。

至於健康效益的來源，並非咖啡因本身。蔡明劼指出，即使是「無咖啡因咖啡」也能降低死亡率，其關鍵可能在於咖啡中的多酚成分，像是一種叫做「綠原酸（chlorogenic acids）」的物質，具有抗氧化及抑制血小板凝集的效果。

蔡明劼也提醒，雖然咖啡對健康有諸多好處，但不能忽略「生活型態」的影響。他表示，喝咖啡的人是否同時擁有較佳的生活習慣或經濟條件，進而間接降低死亡率，仍需進一步研究釐清。

他建議民眾在享受咖啡香的同時，應維持均衡飲食、規律運動，搭配愉悅心情與適量咖啡，才是保持健康的最佳策略。

