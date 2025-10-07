快訊

中秋過後繼續熱！氣象粉專曝此時有機會降溫感受秋涼

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
中秋節都過了，但天氣繼續熱。聯合報系資料照
中秋節都過了，但天氣繼續熱。聯合報系資料照

最近台灣天氣很熱，西半部常超過35、36度，中央氣象署幾乎天天都發布高溫燈號示警。昨天中秋節，新北三峽也飆出38度。中央氣象署今天上午7時23分針對新竹縣、台中市、苗栗縣、台南市4縣市發布高溫資訊橙色及黃色，恐36度以上。中秋節都過了，天氣還要繼續熱下去嗎？什麼時候會降溫能感受秋涼呢？

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，高壓太頑固，要繼續熱下去。太平洋高壓主體就在台灣附近，受高壓沉降作用及陽光強烈，造成連日高溫，熱得不得了，較往年高了4到８度。未來一周高壓持續盤據，持續炎熱，要有稍微有涼感的秋意，可能要等到下旬了。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

中秋節 高溫 天氣動態

人生重來還會吹哨？戴立紳嘆「免了」：當好人是致命的

戴立紳免職後的人生，壓力大到全身長滿蕁麻疹，夜不成眠，卻從沒放棄過找工作，但吹哨者的身分讓他受盡歧視，投了數百封履歷都石沉大海，痛苦不堪。如果人生能重來，要不要吹哨？戴立紳不經思索地回答「還是免了吧，在台灣當好人是致命的。」

