中秋過後繼續熱！氣象粉專曝此時有機會降溫感受秋涼

戴立紳免職後的人生，壓力大到全身長滿蕁麻疹，夜不成眠，卻從沒放棄過找工作，但吹哨者的身分讓他受盡歧視，投了數百封履歷都石沉大海，痛苦不堪。如果人生能重來，要不要吹哨？戴立紳不經思索地回答「還是免了吧，在台灣當好人是致命的。」

2025-10-07 07:00