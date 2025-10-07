聽新聞
中秋過後繼續熱！氣象粉專曝此時有機會降溫感受秋涼
最近台灣天氣很熱，西半部常超過35、36度，中央氣象署幾乎天天都發布高溫燈號示警。昨天中秋節，新北三峽也飆出38度。中央氣象署今天上午7時23分針對新竹縣、台中市、苗栗縣、台南市4縣市發布高溫資訊橙色及黃色，恐36度以上。中秋節都過了，天氣還要繼續熱下去嗎？什麼時候會降溫能感受秋涼呢？
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，高壓太頑固，要繼續熱下去。太平洋高壓主體就在台灣附近，受高壓沉降作用及陽光強烈，造成連日高溫，熱得不得了，較往年高了4到８度。未來一周高壓持續盤據，持續炎熱，要有稍微有涼感的秋意，可能要等到下旬了。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
