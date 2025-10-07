聽新聞
哈隆將大迴轉！曝最新路徑、對台影響 直逼強颱等級
中秋節連假結束，天氣如何？哈隆颱風升級中颱了，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，最新(6日20時)歐洲系集模式(ECMWF)模擬圖與最新(7日2時)路徑潛勢預測圖皆顯示，哈隆颱風將在日本南方海面向東北東大迴轉，侵襲日本的機率並不高；雖然強度將逐漸增強，直逼強颱，但距離台灣遙遠，無影響。
吳德榮指出，今(7)日各地晴朗，白天炎熱，午後山區偶有局部短暫降雨，今晚起北海岸、東半部偶有零星降雨的機率。各地區氣溫為：北部22至36度、中部24至36度、南部23至36度及東部21至34度。
吳德榮說，最新歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，明(8)日至國慶日（10日)台灣東側水氣略增，北海岸及東半部偶有局部短暫雨的機率；各地大多仍晴時多雲，午後山區偶有局部短暫降雨的機率；北台高溫微降、其他各地白天仍偏熱。
至於國慶連假末2天，即周六、下周日(11、12日)及下周一(13日)各地晴時多雲，白天炎熱，午後山區偶有局部短暫降雨，東半部偶有零星降雨的機率。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
