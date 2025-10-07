聽新聞
0:00 / 0:00

健康你我他／果皮是免費肥料 盒子當精美容器

聯合報／ 文／張子筑（中市豐原）
隨手做環保，節能減碳，守護地球，人人有責。圖／張子筑提供
生活中的食、衣、住、行、育、樂，都會製造出或多或少的垃圾，所以守護地球的首要任務，是確實做好垃圾分類。有的垃圾可以重複使用、有的可以再生利用，徹底分類後，剩餘的才送進焚化爐，如此可降低燃燒產生的空氣汙染危害。

老伴喜歡拈花惹草，我們會將果皮、菜葉收集，埋在花木根部附近，是最佳的免費肥料，拿洗米水澆灌，不但節約用水，還能防蟲害，花草更欣欣向榮。院子裡的一株抹草，初始長得不理想，葉片微捲偏黃，老伴用肥皂水及洗米水澆灌，幾周後枝椏勁挺，綠葉蒼翠，可謂節約用水的附加價值，一舉兩得。

當今的器皿、食材、禮盒等常過度包裝，常見紙盒、紙箱層層包裹。我會將厚的、看起來喜歡的紙盒，拿來收納物品，例如將梳妝台上的瓶瓶罐罐放進去，看起來舒爽不凌亂；有的紙盒收納襪子、手帕、絲巾，分門別類、方便至極。

坊間常見容易受損的食物及怕碰撞的水果都用塑膠製品包裝，外包裝物常是透明的，形狀不錯，除了回收外，我會將適用的留下當果盤、杯盤、菜盤（做菜時切好待用），有蓋子的還可充作冰箱冷藏盒，恰當又好用。

「隨手做環保，節能減碳，守護地球，人人有責」，是減緩「全球暖化與氣候變遷」的不二法門，這樣才能還給後代子孫一個宜居的生活環境。

收納 冰箱 食材 垃圾分類

