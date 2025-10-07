聽新聞
高油鹽糖超加工食品 多吃增死亡風險

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
「超加工食品」讓身體提早退化，調整飲食習慣並規律運動，是維持器官年輕的關鍵。本報資料照片
「超加工食品」讓身體提早退化，調整飲食習慣並規律運動，是維持器官年輕的關鍵。本報資料照片

食品加工與生活息息相關，適當保存技術可保留營養、提高食用價值、提升儲藏性，但若是添加過多的油、鹽、糖、缺乏膳食纖維、天然食物含量極少，且無法辨別出食物原樣的「超加工食品」，減重專科醫師陳威龍表示，這類食品吃多了，不僅會造成器官老化，還可能面臨早逝風險。

超加工食品經過油炸、塑型等多道技術處理，另加入各種添加劑，產品失去原有的營養價值。近年不少文獻指出，超加工食品隱藏許多健康陷阱，易造成身體發炎反應，引發肥胖、心血管疾病、第二型糖尿病以及睡眠障礙等問題。

研究顯示，超加工食品不僅缺乏完整營養，還會加速器官老化，讓身體提早走向衰退。當人體出現2至4個老化器官時，死亡風險就會增加2.3倍；5至7個器官老化的人，死亡風險增加4.5倍；若累積到8個以上老化器官，死亡風險更是暴增8.3倍。其中，超加工食物吃太多，累積到8個以上老化器官，超過六成在15年內死亡。

很多人早已出現「加速老化」的訊號，陳威龍說，當體重愈來愈難控制、飯後容易嗜睡或頭暈、睡再久還是覺得疲倦、記憶力下降、免疫力變差，這5大徵兆都可能與器官老化有關。

超加工食品中的「加工肉類」是加速器官老化的重要因素。刊登在「自然醫學」（Nature Medicine）研究也有類似發現。陳威龍強調，當人體累積的老化器官愈多，死亡風險就會急遽上升。

陳威龍指出，「美國臨床營養學期刊」（American Journal of Clinical Nutrition）刊登一項針對逾2萬名參與者的研究發現，超加工食品攝取量最高的族群，其「生物年齡」平均比實際年齡大了0.34歲。其差異並非單純熱量或營養不足，而是與這些食物的「非營養特徵」有關，如加工過程可能對身體造成不良影響，最終導致老化加速。

