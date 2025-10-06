胸痛、悶喘？小心冠狀動脈心臟病上身

衛福部公布113年10大死因統計結果，2萬3276人死於心臟疾病，台安醫院心臟內科暨心導管室主任林謂文表示，控制三高、戒菸是遠離心血管疾病的關鍵，即使裝上支架，仍應重視日常保健、術後保養，戒除菸酒，曾有個案於術後持續抽菸，半年後血管又阻塞。

林謂文指出，心絞痛、心肌梗塞是常見的冠狀動脈心臟病，更是猝死的主因，症狀為胸痛、悶喘。一旦冠狀動脈狹窄或阻塞，可能導致血液停止供應，如果時間太久，心臟缺氧，就無法輸出正常血量，進而引起心衰竭或心律不整，誘發心血管疾病急性發作。

冠狀動脈狹窄，一定得放支架？林謂文表示，打通血管，即可改善症狀，提高存活率，一般來說，血管狹窄程度達70%，即建議置入血管支架。

若患者有其他慢性共病，合併血管阻塞，也可在醫師評估下，置放血管支架。

食藥署表示，血管支架是植入式醫療器材，為治療動脈狹窄或阻塞的重要醫療器材。當血管因動脈粥樣硬化而狹窄，經醫師評估適用，可透過心導管手術放置支架，撐開病灶血管，維持血流暢通。

「裝了血管支架後，不代表就沒事。」林謂文提醒，術後應該按時服用藥物，防止支架內形成血栓，另保持健康的生活習慣，避免情緒波動，並減少攝取高油鹽糖的食物，多吃蔬菜水果。此外，養成有氧運動習慣，可以多散步、游泳，藉此強化心肺功能，或是諮詢心肺復健門診，尋求個人化的運動處方。

林謂文提醒，裝了支架後，應該更重視日常保健、術後保養，戒菸為首要任務，臨床就有不少患者因為術後繼續抽菸，使血管失去彈性，逐漸狹窄，半年後又因胸悶、急喘而就醫，檢查結果仍為心血管阻塞，重新再做一次心血管支架置換手術。