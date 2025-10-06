聽新聞
健康主題館／「左流右新」接種踴躍 雙打可降低醫療負擔

聯合報／ 記者許凱婷／台北報導
10月1日全台「左流右新」同步開打，打氣暴增。本報資料照片
10月1日全台「左流右新」同步開打，打氣暴增。本報資料照片

10月1日全台「左流右新」同步開打，疫苗打氣十足，台北榮總施打預約首日就全數額滿，新北市也有社區施打站施打需求踴躍，緊急調貨。據疾管署及地方政府統計，開打僅4天，統計至10月4日，流感疫苗累計接種數已破百萬劑，是去年同期接種數39萬1909劑的2.6倍；新冠疫苗累計逾27萬劑，接近去年同期的3倍。

里長催打氣 快打站陸續啟動

台北市各里辦在社區陸續設快打站，不少長者每天一早就排隊等候。萬華區的邱先生分享：「里長不停在群組提醒，加上社區廣播聲音不斷，讓我不想錯過機會，乾脆一次把流感跟新冠都打齊。」

萬華區頂碩里將於10月11日設置快打站，里長溫宗霖表示，去年單日最高接種人數達283人，氣氛熱烈，今年詢問度更高，電話與LINE群組訊息幾乎被疫苗問題洗版。他強調：「不用特地跑醫院，在活動中心就能完成接種，既快又方便，還能避免醫院人潮交叉感染風險。」

在推廣過程中，里長們發揮第一線角色，不僅透過LINE群組、廣播系統、公告欄傳遞資訊，還準備肥皂等實用小禮物，鼓勵長者施打。對許多里民來說，這些熟悉的聲音與人情味，比官方宣導更具說服力。

新北市醫師公會秘書長張嘉興在施打首周支援土城施打站，他觀察：「依去年經驗雙打比率約5成，沒想到今年打氣暴增，現場近8成民眾選擇左流右新雙打，還緊急和鄰近衛生所調撥存貨。」

張嘉興分析，可能是今年初與6月的流感、新冠大流行，讓民眾提升風險意識，加上政策推動邁入第2年，民眾與醫療人員對「左流右新」都有記憶，接受度明顯提高。

「對高齡與慢病患者而言，接種疫苗的重點在於『減災』，雖不能百分百避免感染，但能大幅降低住院與死亡風險。」張嘉興強調，部分現場曾出現新冠疫苗「快打光」的情況，但都是因為解凍量的預估不足，透過即時調貨即可解決，並未出現供貨短缺。呼籲各地施打站：「務必提前準備，避免讓民眾撲空。」

行動不便者 北市可到宅接種

台北市衛生局疾管科長張惠美指出，今年規畫超過600場社區設站，並導入「社區疫苗接種系統」，只需插入健保卡即可快速完成查驗，免去長者造冊排隊的繁瑣程序，大幅縮短等待時間。對於行動不便者，更安排到宅接種，確保「最後一哩路」不遺漏。

針對中老年人口比率達24%的萬華區，衛生局特別規畫清晨快打站，讓菜市場與家禽市場工作者能在收工後即刻施打，不錯過黃金時機。張惠美表示，只要50人以上團體或社區有接種意願，即可請健康服務中心安排醫護人員設站。

張嘉興提醒，長者與慢性病患者應「一次打好打滿」，不要只打其中一支；若只打了流感或新冠，應盡快補齊另一劑，才能在秋冬疫情來臨前獲得完整保護。

新北市醫師公會秘書長張嘉興。圖／張嘉興提供
新北市醫師公會秘書長張嘉興。圖／張嘉興提供

新冠疫苗 流感疫苗 風險 患者

