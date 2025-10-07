聽新聞
假日急症中心六都11月開辦 議員關切醫護荒

聯合報／ 記者張裕珍黃寅／連線報導
為紓解急診壅塞，衛福部規畫在六都成立「假日急症中心」，預計11月開辦。圖／聯合報系資料照片
為紓解急診壅塞，衛福部規畫在六都成立「假日急症中心」，桃園市與台中市各有3間與2間醫療院所向健保署提報計畫，待健保署審核公告，預計11月開辦。2地民代憂心如今醫護荒的挑戰嚴峻，政府應優先提升護理人員待遇。

依據衛福部規畫，開辦的假日急症中心服務時間在周日或連假期間，早上8時至晚上12時提供服務，包括內科、兒科、外科等，收治輕症、輕傷患者或幼兒生病發燒等。

桃園市衛生局醫事管理科指出，桃園市北中南各有1間醫院向健保署遞交開辦假日急症中心計畫，分別為龍潭敏盛醫院、龜山大明醫院、中壢中美醫院，尚待健保署審查通過，預計11月開辦。3醫院皆為地區醫院，看診部分負擔收150元，另收取掛號費。

台中市衛生局指出，假日急症中心計畫由台安雙十院區和福科路的家健診所分別對應中國醫藥大學附設醫院和台中榮總成立，但還牽涉到醫護、醫檢、放射、行政等人員的聘用、經費問題，有待健保署公告後實施。

針對六都將率先成立假日急症中心，有護理背景的桃園市議員朱珍瑤說，此計畫其實只是恢復到一例一休政策之前，民眾在假日到醫療院所就醫習慣，過去幾年，民眾若不舒服只能往急診去，收費4、5百元起跳，徒增負擔；她也憂心醫護荒嚴峻，假日急症中心服務能否確實應對需求，仍是挑戰。

台中市議員陳政顯認為，一般民眾不懂分辨輕、重症，新制像在為難民眾，且醫學中心急診室壅塞癥結，在於無法消化住院病患，究其原因是護士薪資太低、病房開不了，政府應先提高護士待遇，開出更多病房，急診中心的病人自然容易消化。

