水果月曆早鳥優惠倒數 專家揭營養密碼
聯合報每年出版熱賣的水果月曆，獲讀者熱烈迴響，二○二六「臺灣豐水果月曆」早鳥優惠只剩三天，請把握最後優惠機會。
二○二六月曆仍以美麗、真實感十足的臺灣特有水果為主，保留原有的記事功能之外，另有專家調配的食譜，讓民眾在欣賞垂涎欲滴的水果照片時，獲得各類水果營養和料理常識。
十二月份水果安排依序是草莓、桶柑、蜜棗、鳳梨、小番茄、芒果、荔枝、葡萄、文旦、甜柿、甘露梨及火龍果，整體色彩鮮艷飽滿，看了心情好天天健康。
定價每份二五○元，早鳥優惠一八○元，搭配二○二六健康誌（定價三○○元）合購，只要三八八元，馬上省下一六二元；再加購蔬果的魔法餐桌一書，省得更多。詳情請參閱聯合報，或電詢（02）86925588轉2974。
