聽新聞
0:00 / 0:00

水果月曆早鳥優惠倒數 專家揭營養密碼

聯合報／ 本報訊

聯合報每年出版熱賣的水果月曆，獲讀者熱烈迴響，二○二六「臺灣豐水果月曆」早鳥優惠只剩三天，請把握最後優惠機會。

二○二六月曆仍以美麗、真實感十足的臺灣特有水果為主，保留原有的記事功能之外，另有專家調配的食譜，讓民眾在欣賞垂涎欲滴的水果照片時，獲得各類水果營養和料理常識。

十二月份水果安排依序是草莓、桶柑、蜜棗、鳳梨、小番茄、芒果、荔枝、葡萄、文旦、甜柿、甘露梨及火龍果，整體色彩鮮艷飽滿，看了心情好天天健康。

定價每份二五○元，早鳥優惠一八○元，搭配二○二六健康誌（定價三○○元）合購，只要三八八元，馬上省下一六二元；再加購蔬果的魔法餐桌一書，省得更多。詳情請參閱聯合報，或電詢（02）86925588轉2974。

網購網址

水果 月曆

延伸閱讀

台北安全對話8日登場 前澳洲總理莫里森出席

菲人震後撿百年教堂瓦礫當護身符 神父籲手下留情

咬指甲不只是壞習慣？專家解析成因與健康風險：當心外觀惡化

睡前看書反而更難入睡？專家解釋用閱讀助眠的正確方式

相關新聞

今晚中部以北欣賞圓月機率高 明起「1原因」4地水氣增

今天是中秋節，中部以北欣賞到圓月機率高，南部及山區受午後對流影響，雲量較多，但晚間會逐漸消散，也有機會賞月，中央氣象署預...

聯誼竟約派出所？女子「怕被騙」一次得罪兩人 交友公司：第一次遇到

隨著詐騙手法推陳出新，交友與相親平台上的安全疑慮也逐漸升高。主辦一對一聯誼的幸福列車公司透露，近日原本有安排一對男女於星巴克會面，卻在事前被女方要求「改約在派出所」進行見面，令主辦方與男方深感疑慮，最終決定取消並解約。此一消息在網路上引發熱烈討論。

諾貝爾醫學獎美日3學者獲獎 國內學者：為免疫學研究領域開啟大門

2025年諾貝爾醫學獎由美國學者瑪麗·布倫科（Mary E Brunkow）、蘭姆斯戴（Fred Ramsdell）與日...

做好事會變健康！研究曝1善舉降低心臟病風險 捐錢有助降血壓

心臟病是全球主要死因之一，每年在美國奪走超過70萬條人命。不過，一項統合研究指出，捐血的善舉不僅能救人，還可能降低心臟病...

今中秋節收假日高速公路北向高峰 11易塞車地雷路段一次看

今天是中秋節，也是連續假期收假日，交通部高公局預估今國道交通量為113百萬車公里，為平日年平均(92百萬車公里)的1.2...

中秋烤肉最怕烤不熟 醫揭五大「藏髒」的海鮮...這樣烤就對了

今天是中秋節，重症醫師黃軒於臉書表示，烤肉的香氣，是許多人對中秋最深的記憶，但這樣的快樂，有時也可能藏著看不見的風險，因...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。