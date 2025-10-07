美乳進口 酪農憂打擊國貨

本次合作備忘錄之外，美台乳協也談到透過美國液態乳作為紐西蘭冰磚還原乳的替換，以及共同做大台灣乳品市場。酪農擔憂，台灣生乳市場已趨近飽和，假如進口更多美國牛乳，恐會壓縮國產鮮乳的市場。

中華民國乳業協會理事長徐濟泰表示，目前國內每年生乳產量約四十四至四十五萬噸，逐年減少，根據統計，美國每人年均乳品消費量高達二○○公斤，台灣卻僅卅點三公斤，相差很大。

中華民國酪農協會理事長李恂潭指出，如果簽署ＭＯＵ後讓更多美國牛乳來台，會打擊到國內鮮乳市場，台灣生乳市場已趨飽和，進口越多勢必壓縮國產鮮乳，雖然這次ＭＯＵ的簽署是協會之間而非官方，不過仍要觀察市場變化。

徐濟泰另提到，雙方都希望能以美國液態乳取代紐西蘭冰磚奶，雖然台紐貿易協定已生效，紐西蘭液態乳關稅也降為零，但美方提及，假如業者沒有和消費者說明業務奶是使用冰磚奶，消費者也不清楚兩者營養價值和成本上的落差，會導致不公平的競爭，假如訊息透明，長期下來消費者應該都會選擇液態乳。

中華民國乳業協會秘書長方清泉表示，美國牛奶目前還是維持關稅配額內的百分之十五的關稅，由於是在加入ＷＴＯ時就已經談好，因此不受現在對等關稅暫定費率的影響，目前美國牛奶還是高過紐西蘭牛乳的價格。

方清泉坦言，美國牛乳在台通路和用量有限，能否逐漸取代紐西蘭冰磚奶，現階段仍有難度。