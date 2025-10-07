聽新聞
明星養老院 11月高雄演出
舞台劇「明星養老院」2.0將於11月8日、9日在高雄文化中心至德堂盛大演出，卡司包括陳漢典、方文琳、楊烈、洪都拉斯、黃嘉千、泰國娘娘、郎祖筠、羅美玲、黃浩詠等藝人，金鐘、金馬等級的高手過招，精彩可期。
金星文創與聯合數位文創聯手打造的「明星養老院」舞台劇，由王偉忠監製。
該劇描寫明星專屬的養老院裡，住戶都是大明星，出房門會自動響起掌聲，平日休閒活動就是整套華麗歌舞表演與綜藝節目錄影，讓大家能盡情表現才藝，但養老院突面臨財務危機，明星住戶又有幾十年無法抹去的心結與矛盾，該怎麼化解危機，讓大家攜手共度難關？
「其實明星一樣都會變老，該怎麼老得好、老得自在、老得有活力」，監製王偉忠說，「明星養老院」不只講明星故事，也深刻描繪人生，笑淚齊發，戲中有歌、還有搞笑綜藝，楊烈、郎祖筠、方文琳、黃嘉千、羅美玲都發揮實力，現場表演一首首觀眾耳熟能詳的金曲，好聽到讓觀眾一秒回到記憶中的年輕歲月。
歡迎11月走進高雄至德堂與「明星養老院」同行，感受生命最真摯的感動與力量。由衛山集團獨家贊助，購票請洽udn售票網。
