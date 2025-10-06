聯誼竟約派出所？女子「怕被騙」一次得罪兩人 交友公司：第一次遇到

隨著詐騙手法推陳出新，交友與相親平台上的安全疑慮也逐漸升高。主辦一對一聯誼的幸福列車公司透露，近日原本有安排一對男女於星巴克會面，卻在事前被女方要求「改約在派出所」進行見面，令主辦方與男方深感疑慮，最終決定取消並解約。此一消息在網路上引發熱烈討論。

幸福列車在其臉書粉專上發文，表示對方因覺得雙方不認識，提出「改約在派出所」的要求，令他們忍不住質疑對方動機。他們指出「現代人對於詐騙的預防已經到了一種令人匪夷所思的地步」，並認為「在派出所門口聊幾句就能驗證是否詐騙」這個邏輯難以成立。公司同時表示，經轉達女方的請求給男方後，男方主動取消本次排約。

在其臉書聲明中，幸福列車表示他們能理解當前社會對詐騙的恐懼感，但這次女子的做法讓公司深感不悅。他們批評：「我們可以理解現在是一個詐騙猖獗的世代，然而對方是不是有詐騙的意圖，可以多做一些功課；到現在也依然有人質疑幸福列車是不是詐騙，就問對我們了解了什麼？是否可舉證我們有任何詐騙的行為？如果沒有，請勿再任意對我們貼上這樣的標籤了。」

這段聲明也引起網友留言討論，有許多人對女子要求「約派出所」的舉動直呼不可思議：「警察連相親都要管？」、「如果在派出所配對成功，到時候辦桌不就要請所長坐大位？ 」其中也有人戲稱：「不要放生啊，這樣以後才會有更多的新三觀可以看，小編去把她重新加入會員，不要刪除她會員。」對此幸福列車也針對此留言回應，表示「已無福消受」。