柚子吃不完怎麼保存？ 水果商曝「1關鍵動作」可放3週不變味

中秋時節家家戶戶都會收到應景的水果「柚子」，不過不少人每年都面臨柚子太多、吃不完的困擾，最後只能眼睜睜看著它壞掉。對此，水果商「水果公道伯」在Instagram上分享3個保存小撇步，讓柚子不只能延長賞味期，還能變身清爽冰沙，口感加倍！

水果公道伯指出，保存柚子其實有三大方法：常溫、冷藏與冷凍。不同方式能延長保存時間，維持鮮甜風味。

1️.常溫保存

收到柚子後，可放在陰涼通風處，記得「柚子頭朝下」擺放，能減少水分流失、幫助果實均勻熟成，這樣的方式從採摘起算，最長可放約2至3週。

2.冷藏保存

若已剝開柚子，可將果肉用保鮮膜包好或放入密封盒，再放入冰箱冷藏，約能維持2至3天的新鮮度。

3.冷凍保存

想延長保存時間的人，可將柚子果肉「成瓣」放入冷鏈袋冷凍起來。待要吃時取出退冰，口感猶如現打的柚子冰沙，酸甜消暑，一舉兩得。

水果公道伯提醒，只要依照不同情況挑對保存法，中秋節收到的柚子就不怕浪費，還能變成好吃又消暑的小點心。