今晚中部以北欣賞圓月機率高 明起「1原因」4地水氣增

今天是中秋節，中部以北欣賞到圓月機率高，南部及山區受午後對流影響，雲量較多，但晚間會逐漸消散，也有機會賞月，中央氣象署預報員李名翔表示，哈隆颱風預計周三北轉，對台灣無直接影響，但周三至周五受其帶來的東北風影響，迎風面有局部短暫陣雨且溫度略降。

李名翔說，麥德姆颱風已經登陸，很快就會減弱成熱帶性低氣壓；哈隆颱風未來將先偏西北往日本南方海面前進，周三再北轉往東北方向，主要在日本南方海面活動，不會直接影響台灣，對日本天氣影響也不大，但仍有不確定性，提醒國慶連假前規畫到日本旅遊的民眾須多留意。

此外，李名翔也說，未來一周沒有明顯熱帶系統發展，但目前南海到菲律賓東方海面仍是低壓帶環境， 不排除會有新的系統發展。

今天是中秋節，李名翔表示，受到太平洋高壓影響，今天各地天氣晴朗，晚間中部以北能欣賞到清楚的圓月，而南部及山區受午後對流發展影響，雲量稍多，但晚間會逐漸消散，也有機會賞月。

針對未來1周天氣，李名翔指出，明（7日）東北風增強，迎風面的基隆北海岸、宜蘭、大台北山區、恆春半島有局部短暫陣雨，花東也有零星陣雨，其他地區為多雲到晴的天氣，午後中南部有局部短暫雷陣雨。

周三至周五（8至10日）受到哈隆颱風帶來的東北風影響，大台北、基隆北海岸、東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部、其他山區有短暫雷陣雨。

周六至下周一（11至13日）環境風場轉為東風，基隆北海岸、東半部、大台北山區、恆春半島有零星短暫陣雨，午後中南部、其他山區有短暫雷陣雨；另外，周五、周六（10、11日）基隆北海岸、東半部、恆春半島、馬祖須留意長浪。

溫度部分，李名翔表示，哈隆颱風帶來的東北風影響，周三、周四溫度略降，北部高溫31、32度，中南部33、34度，各地低溫25至27度，感受依然炎熱。

至於首波東北季風何時到來，李名翔預測，可能要到10月中下旬才會報到，目前初估下周五、下周六（17、18日）附近可能有一波東北季風增強，但後期預報變化較大，還需持續觀察。