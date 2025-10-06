日本「2025台灣月書展」開幕 準日相高市早苗成話題

由文化部駐日台灣文化中心與日本大型連鎖書店紀伊國屋書店合作推出的「台灣月書展」今年邁入第4年，主題為「台灣的性別文化」，今日舉行開幕式，日本自民黨新總裁高市早苗即將成為日本首位女首相一事也成討論話題。

台灣月書展活動今年邁入第4年，參與書展活動的紀伊國屋書店分店增為38家，創新高。

開幕式今天在紀伊國屋書店新宿本店舉行，駐日代表李逸洋、日本跨黨派國會議員組成的「日華議員懇談會」會長古屋圭司、自民黨青年局局長中曾根康隆、日本台灣交流協會總務部長田中麻美子、紀伊國屋書店會長高井昌史、日本台灣教育支援學者連線（SNET台灣）代表理事赤松美和子、台灣文化中心主任曾鈐龍等出席。

李逸洋致詞時表示，台灣是亞洲第一個承認同性婚姻的國家，在國際性別平等指標中名列世界第六、亞洲第一，這些成果來自政府長年的性別平權政策推動與社會努力。

他提到20多年前在政府擔任閣員時，曾推動「金馨獎」鼓勵政府機關重視性別平權，以及公共建築物男女廁所比例由1比2改為1比3，讓性別友善落實在制度與生活中。日本政府也正在研議男女廁所設置比例。

李逸洋說：「日本今年參議員選舉女性當選比例達32%，日本性別平權也正在向前發展；恰逢最近自民黨總裁選舉首次誕生女總裁高市早苗女士，讓人感受到日本政治文化新時代的開端。」

古屋圭司致詞時表示，對台灣的出版業，尤其是漫畫產業有很深的印象，因為自己是日本國會裡面漫畫議員聯盟會長；他表示，曾造訪位於台中的國家漫畫博物館，該館原本是日治時代的監獄，經重新修繕依主題展示。日本曾前往取經，正規劃設立「國家漫畫中心」，初步選址在東京原宿。

開幕式後，古屋對台媒談到高市將成為日本首位女首相一事。他表示，「以往人們常說日本政治界存在所謂的『玻璃天花板』，但日本終於迎來一位女首相。其實，高市與台灣的關係非常密切，是日華議員懇談會幹部之一」。

中曾根康隆致詞時表示，台灣22位縣市長中有10位是女性；在立法委員的比例上，女性也逾4成。相對地，日本國會議員中的女性比例目前僅約2成。他期盼日本能從台灣獲得啟發，推動性別平等。

高井昌史致詞時表示，書店是人們與文化邂逅的地方，在產業、經濟或政治層面，日台關係的重要性都不斷地提升，在這之中，文化交流的持續推進尤為關鍵。隨著日台在商務與觀光領域的人員往來日益頻繁，紀伊國屋書店繼續努力藉由全國各地的「台灣月書展」對深化日台關係做貢獻。

台灣月書展活動今年邀請SNET台灣編纂「台灣書旅-性別中的文化台灣」小冊，精選台灣性別文化相關書籍50冊。小冊由100KG公司的負責人設計師川原樹芳、設計師兼插圖畫家大柴千尋設計。小冊因其精美裝幀及專業的導讀介紹，8月底推出後，陸續有日本國立女性教育會館、各地書店與圖書館等向台灣文化中心索取。

赤松在介紹小冊時表示，日本每年出版與台灣有關的書籍逾100本，其中有許多探討性別議題的作品，台灣在性別平權意識上的成熟度與實踐經驗遠超越日本，期盼藉由小冊，從多元角度呈現台灣的性別文化現況，並透過今年度書展，促進台日在性別文化議題上的理解與交流。