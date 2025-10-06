連假收假日車潮湧現！高公局公布國道最雍塞路段

中秋連假收假日國道北返車流湧現，根據高公局統計，截至下午5時全國交通量達68.2百萬車公里，預估今日總交通量將達113百萬車公里。

高公局指出，午後主要壅塞路段包括國道1號北向西螺服務區至員林、大雅至台中系統、新竹系統至湖口；國道3號北向草屯至霧峰、清水服務區至大甲、後龍至西濱、茄苳至寶山、關西服務區至大溪；以及國道5號北向宜蘭至石碇，其餘路段大致順暢。

不過，今日國道接連發生事故，加劇返鄉壓力。中午12時34分，國1北向164.4公里處發生兩輛小客車追撞，占用中、外線車道，造成車流回堵5公里，於12時41分排除。12時24分，國3北向195公里處亦發生三輛小客車追撞，占用內線車道，造成回堵3公里，於12時36分排除。下午3時15分，國1南向313.6公里處更發生7輛小客車連環追撞，占用內線車道，造成車流回堵長達10公里，於3時49分排除。

高公局提醒，連假收假日車流量大，用路人務必保持安全距離，上車繫妥安全帶，並注意車前狀況。夜間行車應養足精神，避免疲勞駕駛，更不可酒駕或超速，以確保行車安全。高公局並祝國人中秋佳節連假行車平安。