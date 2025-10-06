保障勞權 北市籲全真瑜珈勞工取得薪資債權文件

全真瑜珈9月底宣布自10月1日停止營業，並依法辦理後續歇業解散破產清算等程序。台北市勞動局今天表示，10月1日已啟動認定歇業事實，提醒勞工取得薪資債權文件，以利申請工資墊償。

針對全真瑜珈停止營業，台北市勞動局發布新聞指出，現在最迫切的是解決勞工未給付工資、資遣費等權益，所以提醒勞工，仍應取得薪資債權文件，以利在勞動局認定歇業事實後，可就未給付工資、資遣費等，向勞動部勞工保險局申請工資墊償。

勞動局進一步說明，首先，若是已離職的勞工，可以向勞動局申請勞資爭議調解，請求未給付工資、資遣費及開立非自願離職證明等，勞動局將排定調解日期，由調解人進行調解。如果調解成立，再向法院聲請准予強制執行的裁定，以取得薪資債權證明。

如果調解不成立，勞動局說，可就未給付金額部分向法院聲請支付命令，以取得支付命令（或提起勞動事件訴訟，以取得民事判決）及確定證明書正本，這就是已離職勞工可向勞動部勞工保險局申請工資墊償文件之一。

其次，尚在職勞工部分，勞動局分析有3種處理情況。一、如果全真瑜珈後續尚須處理善後業務，可等公司後續依據勞動基準法第11條第1款，有關雇主歇業或轉讓而進行資遣通知，屆時如果還有未給付工資、資遣費及開立非自願離職證明等情形，仍應依據調解及訴訟程序辦理。

二、如果不願等被全真瑜珈資遣，但已發生未依勞動契約給付工作報酬，或發現全真瑜珈有違反勞動契約或勞工法令時，勞工可依據勞動基準法第14條第1項第5款或第6款的規定，主動終止勞動契約，向全真瑜珈請求資遣費或未給付工資等費用及開立非自願離職證明，如果資方未履行，仍應依調解及訴訟程序辦理，以取得薪資債權證明。

三、當在職勞工因此失業，台北市就業服務處有7個就業服務站可受理申請失業認定，並轉請勞動部勞工保險局核發失業給付，原則給付6個月，這期間，就業服務處可協助失業者尋職，輔導或推介就業。