故宮澄清！北京故宮「故宮文物南遷紀念展」非兩岸故宮合辦
故宮今天發出聲明指出，刻於北京故宮博物院展出之「故宮文物南遷紀念展」，為民間團體沈春池文教基金會與北京故宮博物院聯合主辦，非國立故宮博物院與北京故宮博物院官方合作展覽。
而沈春池文教基金會在「故宮文物南遷紀念展」的新聞稿中表示，為紀念故宮博物院建院一百周年，北京故宮博物院與財團法人沈春池文教基金會聯合主辦《故宮文物南遷紀念展》，這是兩岸首度共同合作，完整梳理故宮文物歷經戰火、遷徙萬里的艱辛歷程。展覽特別補齊了文物遷台後的區塊，以及南遷時的典藏文物，不僅讓南遷史料更加完整，也讓展覽內容更加豐富。
沈春池文教基金會指出，基金會以其多年來對遷台歷史的研究與紀錄，策劃「文物遷台」展覽區塊。透過豐富的口述歷史影音、珍貴的典藏文物等多元形式，呈現當年故宮文物遷台、以及遷台後在霧峰北溝沉潛、於臺北外雙溪建制的過程。當年參與押運國寶的莊尚嚴、那志良、索予明等三位先賢的生平與收藏，也分別收錄於此次展覽中。
