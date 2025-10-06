故宮澄清！北京故宮「故宮文物南遷紀念展」非兩岸故宮合辦

故宮今天發出聲明指出，刻於北京故宮博物院展出之「故宮文物南遷紀念展」，為民間團體沈春池文教基金會與北京故宮博物院聯合主辦，非國立故宮博物院與北京故宮博物院官方合作展覽。

而沈春池文教基金會在「故宮文物南遷紀念展」的新聞稿中表示，為紀念故宮博物院建院一百周年，北京故宮博物院與財團法人沈春池文教基金會聯合主辦《故宮文物南遷紀念展》，這是兩岸首度共同合作，完整梳理故宮文物歷經戰火、遷徙萬里的艱辛歷程。展覽特別補齊了文物遷台後的區塊，以及南遷時的典藏文物，不僅讓南遷史料更加完整，也讓展覽內容更加豐富。