中秋烤肉最怕烤不熟 醫揭五大「藏髒」的海鮮...這樣烤就對了

今天是中秋節，重症醫師黃軒於臉書表示，烤肉的香氣，是許多人對中秋最深的記憶，但這樣的快樂，有時也可能藏著看不見的風險，因烤肉最怕的「不是烤焦，而是烤不熟」，烤得香，不難，但烤得安心又健康，才是真本事。

黃軒指出，海鮮雖然新鮮又誘人，但從海裡被撈起、經過冷鏈、上攤販、進冰箱，中間只要有一步出錯，就可能成為病毒與細菌的溫床。研究顯示，貝類中約有17%檢出過諾羅病毒，而在夏末秋初的溫度裡，弧菌的繁殖速度更是驚人，短短幾小時內就能暴增好幾倍。

最容易「藏髒」的海鮮排行榜前五名：

一、生蠔與蛤蜊，牠們靠濾食維生，也把海水裡的病毒一併「收集」起來。切記一定要烤到開殼、冒汁，再多加熱10秒。 二、蝦類（特別是冷凍蝦），冷鏈稍微出問題，細菌就有機會作亂。解凍後不要回凍，烤到蝦殼紅透、肉質變白才算安全。 三、花枝、章魚，其外層的黏液是細菌最愛的溫床，記得先清洗乾淨再烤； 四、螃蟹，其內臟容易藏菌，建議「先蒸熟再烤香」。 五、魚片，特別是醃製或冷凍太久的魚，容易藏寄生蟲，烤魚時中心溫度至少70°C以上。

黃軒說，海鮮是病毒的溫床，看似乾淨的海鮮，其實最怕半生不熟，生蠔、蛤蜊、蝦蟹、魚片都是常見的感染源。尤其是像「諾羅病毒、弧菌、沙門氏菌」這三種壞傢伙，專挑烤不透的食材下手。一旦中標，症狀通常來得又快又猛，包括嘔吐、腹瀉、發燒，甚至脫水。

黃軒提醒，烤海鮮安全守則，第一、生熟分開，夾生食、熟食的夾子一定要分開；第二、高溫烤透，70°C以上是關鍵，尤其是貝類與蝦蟹；第三、現烤現吃，放太久的烤物，容易滋生細菌；第四、別噴水降溫，烤網降溫反而殺不死細菌；第五、用鋁箔紙墊烤網，能減少油脂焦化產生的致癌物。提醒烤完後喝點溫水，多吃蔬菜幫助代謝，若拉肚子別急著止瀉，應補充電解質就醫檢查。