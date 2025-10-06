黑心豬腸流竄全台 賴士葆籲衛福部公布流向讓民眾安心

快訊

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
北市衛生局封存七包黑心豬腸。圖／台北市衛生局提供
北市衛生局封存七包黑心豬腸。圖／台北市衛生局提供

黑心大腸事件引發各界憂心，國民黨立委賴士葆今天批評，黑心豬大腸流竄全台多縣市，現在中秋過節是食材用量高峰，民眾都很憂心，政府有關單位應說清楚流向，尤其中央設有食安辦公室，食品履歷資料也都在衛福部手上，就該趕快將流向告知全民，好讓大家安心。

百威食品公司涉以工業用雙氧水漂白豬大腸後販售，食藥署公布流向台北、屏東、高雄、桃園，估計仍有約一公噸未追回，高市衛生局昨追查流向，僅回收0.036公噸，但屏東的部分，0.18公噸已全被市場攤商賣給消費者。

賴士葆指出，黑心豬腸流竄全台，台北知名的阿宗麵線也中招，除了業者自覺自清，現在中秋過節是食材用量高峰，屏檢、衛福部卻以偵查不公開為由蓋牌不說流向，中秋烤肉民眾怎麼安心烤？

賴士葆批評，目前檢察單位及衛福部有講出一部分流向，但大多推給縣市政府，這真的很奇怪，縣市政府只能檢驗及取締，而食品履歷等資料都在中央手上，也有食安辦公室，當然要有角色，案子已經過了這麼多天，結果早該知道，也早該公布，好讓民眾安心。

賴士葆呼籲，現在最重要的就是要請中央告訴大家，這些黑心豬到底流向哪邊，這不是只有香腸，豬大腸能做很多相關食品，尤其最近中秋佳節烤肉，大家都憂心相關食品會不會有問題。

