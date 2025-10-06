北京故宮辦文物南遷展 故宮澄清：非官方合作展覽

快訊

中央社／ 台北6日電

北京故宮博物館1日起推出「故宮文物南遷紀念展」，國立故宮博物院今天指出，該展為民間團體沈春池文教基金會與北京故宮合辦，非國立故宮博物院與北京故宮官方合作展覽。

兩岸故宮今年皆以院慶百年為主題推出系列活動，北京故宮「故宮文物南遷紀念展」便是其一，其官網表示，該展展現抗戰時期故宮南遷文物輾轉遷徙、存藏、展覽的艱辛歷程，及其所折射的波瀾壯闊、起伏的國家歷史和民族記憶。

沈春池文教基金會則於臉書發文表示，「故宮文物南遷紀念展」是兩岸首度共同合作，完整梳理故宮文物歷經戰火、遷徙萬里的艱辛歷程。

國立故宮博物院今天發布新聞稿澄清，「故宮文物南遷紀念展」非故宮與北京故宮官方合作展覽；故宮為慶祝百年院慶，於10月院慶月推出系列院慶大展，包含「皕宋——故宮宋版圖書觀止」、「千年神遇——北宋西園雅集傳奇」、「甲子萬年：國立故宮博物院百年院慶特展」等。

故宮表示，百年院慶以「故宮100+」為主軸，代表故宮從100繼續往前，邁向百年新故宮，除有系列精彩特展，也推出故宮老照片徵集活動、百年紀念文創商品，以及「故宮大事錄要續編」、「故宮時光－新聞集錦」院慶專書等，歡迎民眾與故宮共慶百歲生日。

北京故宮 文物 國立故宮博物院

