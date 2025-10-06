快訊

2025南國漫讀節／南韓作家金英夏首到恆春 分享人生是旅程的思想脈絡

聯合報／ 記者顏甫珉／恆春即時報導
金英夏（前中）首度到恆春，感受滿滿熱情。圖／屏東縣政府提供
慶祝恆春建城150週年，2025南國漫讀節來到恆春舉辦「恆春150週年系列」活動，包括講座與走讀，首場於恆春的講座日前登場，邀請到國際上享譽盛名的南韓作家金英夏，來到恆春文化中心民謠館，以「那些小說教我的事情，也許旅行更多」為題分享，他從閱讀不同的文學小說出發，從旅程中的探索，以人生是一場「我們不知道是何時開始與結束」引導大家思索，深入探索人生存在的意義。

金英夏第二次來台灣，也是首次來到恆春，也有不少北部的書迷特地南下恆春，只為聆聽金英夏的講座。他還先參觀民謠館的音樂與文字作品，講座一開始就提到，他透過AI翻譯相關文字，了解到恆春民謠的歷史淵源，透過歌詞與旋律，也彷彿與創作者的人生有所連結，「人生非常短，但可以留下一首歌，是很美好的」。

人生好像一場綁架　想跳車就跳車吧！

他以自己在韓出版的最新散文作品「僅有一次的人生（暫譯）」破題，提到人生、旅行與小說間的關係，他在書中撰寫許多自己對於僅有一次人生的思考與思緒，還引述書中的文字，「我們在思考人生的時候，會有奇怪的感覺，不知道人生準確從哪部分開始，就開始過人生，慢慢走入盡頭」，但看小說或電影時，會在乎開頭與結尾，「我們不知道自己人生何時開始，但對別人的人生何時開始卻很感興趣，像是對小說一樣」。

金英夏認為，「人生好像一場綁架，車子已經行駛在高速公路上，想跳車就跳吧！」他提出反思人生可以比喻成一場旅行嗎？當面對眾多選擇時，會選擇往下跳嗎？於是他透過閱讀別人的作品，去思索人生背後的故事與原因，也透過不停的旅行，從歷史與人文中，還能串連到更多人的人生故事。

他分享自己閱讀香港作家陳慧的著作「弟弟」，書中以譚可意和譚可樂姊弟為主出發，譚可樂出生於1997年香港回歸時，從小說中去了解香港近些年的轉變與經歷，在大時代的洪流下，香港逐漸轉變成與當初不同的模樣，透過閱讀小說，金英夏認為「每個人的出生可以視為抽籤，可能是國泰民安的國家，也可能是動盪的地方」。

語言能傳達故事　故事能衍生為小說

提到自己2013年的創作「黑色花」，書寫在1905年，在韓國發生的日餓戰爭時，有1033人搭船前往墨西哥，企圖展開自己的新人生，書中描述出到新國家的韓國人，企圖展開新的人生，卻因為歷史洪流，有些人身不由己，被推著往未知的境界前往。他也提到台灣作家陳思宏創作的小說「鬼地方」，從柏林到台灣彰化，透過閱讀也看到了一個時代與人物的變遷。

當時金英夏為了創作「黑色花」，也曾到中南美洲旅行，企圖感受百年前難民的處境，讓他深刻了解，旅行有長有短，多數時大家都是旅行者，對於當下該國家的人民來說，觀光客彷彿是「隱形者」，他回想曾經有次到巴西旅行，遇到當地人民抗議，他無法了解抗議原因，而當他與抗議者擦身而過時，突然理解到「我們就像是透明人」。

金英夏認為，透過旅行，我們去體驗該國的風景與人文，但對於更深入的軌跡卻難以捉摸，但透過小說閱讀，「可以深入了解那個人的心境，人類只有一次的人生，但卻發明出能夠反應人生的機器，就是透過『語言』，語言能傳達故事，故事能衍生為『小說』」。

他鼓勵大家「放慢速度閱讀」，即使旅行也不可能30分鐘逛完巴黎或東西，「慢慢閱讀、散步、停留來感受，透過慢慢閱讀，有機會去體驗另一種人生，理解另一個人的人生，是自己的選擇，不是家人給的，對自己的人生才會更有價值」。

金英夏（右）分享自己閱讀與旅行的經驗，從中探索人生的意義。圖／屏東縣政府提供
國際重量級作家金英夏（右），首度到恆春舉辦講座。圖／屏東縣政府提供
慶祝恆春建城150週年，金英夏來到恆春舉辦講座。圖／屏東縣政府提供
