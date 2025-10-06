常覺胸痛、悶喘要當心 醫師：恐冠狀動脈已阻塞70% 須裝心血管支架

心臟疾病長年高居國人十大死因第2名，衛福部公布的113年十大死因統計結果，心臟疾病死亡人數共2萬3276人。台安醫院心臟內科暨心導管室主任林謂文表示，心臟的運作主要仰賴冠狀動脈供應氧氣和養分，如果冠狀動脈狹窄或阻塞嚴重，就會使心肌缺氧，引發胸痛、悶喘，甚至心肌梗塞。

心絞痛、心肌梗塞是常見的冠狀動脈心臟病，更是形成猝死的主要原因。林謂文指出，當冠狀動脈發生狹窄或阻塞時，恐發生血液停止供應時間太久的狀況，一旦發生心臟缺氧、使心臟無法輸出正常量的血液，就會引起心衰竭或心律不整。

冠狀動脈狹窄一定要放支架嗎？林謂文說，將血管打通可以改善症狀，以及有益病患存活。「血管狹窄達70%」是建議打通血管及置入血管支架的標準，不過，若患者有其他慢性共病或是血管狹窄，也可以評估置放血管支架。而即使動了手術，仍要注意控制三高、減重、調整生活作息及飲食，避免情緒波動等。

食藥署表示，血管支架是植入式醫療器材，依據植入的血管不同而歸類於第二等級或第三等級，是治療動脈狹窄或阻塞的重要器材。當血管因動脈粥樣硬化而狹窄，若經醫師評估適用，可透過心導管手術放置支架以撐開病灶血管，維持血流暢通。

血管支架是一種細小的網狀金屬管，可簡略分為裸金屬支架與塗藥支架兩大類，裸金屬支架是以金屬網狀結構支撐血管；塗藥支架在金屬表面塗有抑制細胞增生的藥物，目的是降低血管再狹窄的機率，常見的塗覆藥物有Everolimus、Sirolimus及Paclitaxel。

食藥署提醒，在接受血管支架植入前務必與醫師充分溝通，依醫師建議選擇適合的血管支架，定期追蹤並且確實服藥。隨著愈趨高齡化以及飲食西化，冠狀動脈硬化患者也增加，林謂文強調，民眾控制三高、戒菸是關鍵，日常保健、術後保養都要積極控制心血管風險，否則沒多久又會再次血管阻塞。